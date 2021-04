160 ezer munkavállaló után igényeltek ágazati bértámogatást

Az ITM közleményében hozzátette: "A járvány elleni küzdelemben a vakcina a leghatásosabb fegyverünk, éppen ezért nagy eredmény, hogy keddre már több mint 3 millióan megkapták az oltás első adagját. Azonban továbbra is rendkívül fontos, hogy minél több ember regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon, és amikor sorra kerül, menjen el és oltassa be magát" - mondta Schanda Tamás. "Az élet és az egészség védelme mellett a kormánynak a gazdaságot is támogatnia kell, hiszen azt látjuk, hogy a magyar emberek munkából akarnak megélni" - tette hozzá.

A legfrissebb adatokat ismertetve elmondta: "eddig több mint 26 ezer vállalkozás igényelte mintegy 163 ezer munkavállalójának az ágazati bértámogatást. Mostanáig összesen 68 milliárd forinttal segítettük a hazai cégeket a talpon maradásban, a munkahely megőrzésében. A kifizetéseket a lehető leggyorsabban intézik a kormányhivatalok, a megítélt támogatások 99 százaléka már megérkezett a cégek számláira."

Az ágazati bértámogatási programban a támogatott munkavállaló bérének felét térítik meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az állam a járulékokat is elengedi, így a munkabér mintegy kétharmadát fedezi - emlékeztetett az ITM.

"A gazdasági mutatók mögött emberek, családok vannak. Meg kell védenünk a munkahelyeket, segítenünk kell a vállalkozásokat abban, hogy talpon maradjanak, és amint lehetséges, újult erővel indíthassák be az üzleteiket. A veszélyhelyzeti intézkedések lépcsőzetes feloldása a beoltottak számának európai szinten élenjáró ütemű növekedésével már megkezdődhetett. A koronavírus hatásainak leginkább kitett cégek ennek ellenére még az áprilisi bérekhez is kérhetik az ágazati bértámogatást a hónap végéig" - tette hozzá Schanda Tamás.