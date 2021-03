28 ezer forint lesz a Nemzetközi Oltóközpontban egy Pfizer-BioNTech oltás?

A Nemzetközi Oltóközpont Kft. ügyvezetője levéllel fordult azokhoz, akik nem a kormánynál, hanem náluk regisztráltak privát oltásra. Mint írja, januárban az előjegyzési gyakorlatukat teljes mértékben rendben találták a fogyasztóvédelmi eljárás során, amit most újabb vizsgálat követ a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályán.

"Mivel sem a jogi környezet, sem a mi gyakorlatunk nem változott, arra számítunk, hogy az újabb vizsgálat is megerősít bennünket abban, hogy minden rendben van" - vélekednek a helyzetről.

A kormányhivatal tegnapi bejegyzése szerint azt vizsgálja, hogy a Nemzetközi Oltóközpont Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e azzal, hogy pénzért előjegyzést vesz fel, valamint a honlapján elhelyezett oltással kapcsolatos tájékoztatások teljes körűek és valósak-e. A társasággal szemben korábban folyt már fogyasztóvédelmi eljárás, azonban az országos oltási stratégia előrehaladtával felmerült új körülmények miatt ismét vizsgálatot indított a hatóság a céggel szemben.



A kormányhivatal adatszolgáltatásra is kötelezte a céget: többek között választ vár arra, hogy eddig milyen összegben szedett be előfoglalási díjat, és mikorra várható az oltás megkezdése a társaság részéről. A magán-egészségügyi szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról is, hogyan és kitől kívánja megvásárolni a vakcinát, különös tekintettel arra, hogy jelenleg csak államok képesek a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésére.

A Nemzetközi Oltóközpont mind az öt, Magyarországon engedélyezett vakcina előállítójával tárgyalásokat folytat, s mintegy válaszul azt írja, hogy becsléseik szerint még legalább 2 hónapot várnia kell ügyfeleiknek. Úgy vélik, ha ennél hamarabb el is indulnak a szállítások, akkor is elfogadhatatlan lenne etikai szempontból rizikócsoportba nem tartozó fiatalokat és középkorúakat oltani mindaddig, amíg a magasabb kockázati csoportba tartozók vakcinára várnak.

"Mint mindenki, mi is reméltük, hogy sikerül az eredeti tervek szerint, március 15-re befejezni a veszélyeztetettek oltását – ez azonban nem következett be, és a késés a mi lehetőségeinkre is hatással van" - írja az ügyvezető.

A cég vezetője szerint az általuk megcélzott vakcina engedélyeztetése szintén késésben van. Bár a vakcinát ideiglenesen már engedélyezték, magáncégek csak végleges engedéllyel rendelkező vakcinával olthatnak a jelenlegi szabályozás szerint, ezért a Nemzetközi Oltóközpontnak tovább kell várnia, mint az állami egészségügynek. Abban bíznak, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ lehetővé teheti, hogy ők is olthassanak ideiglenes engedély alapján.

A sok kérdés mellett azonban van egy konkrétum is: a jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy kalkulálnak, hogy az oltás beadása 1450 forintba fog kerülni.

Ez azt jelenti, hogy például egy Pfizer–BioNTech vakcina esetében a kétszeri oltás teljes költsége mintegy 28 000 forint az előregisztrációs díjjal együtt (a már befizetett 5000 forinton felül tehát 23 ezer forint fizetendő).

Korábbi cikkünkben, amely a hazánkban használatos vakcinák árait elemzi, azt írtuk, hogy az Európai Unió 15,5 euróért szerzi be a Pfizer-BioNTech vakcináját dózisonként. Azaz két adag költsége nem egészen 12 ezer forint. Tehát a Nemzetközi Oltóközpont által kínált amerikai vakcináért privátban több mint a kétszereséért juthat hozzá az ott regisztrált állampolgár.

Elküldtük kérdéseinket a Nemzetközi Oltóközpontnak, hogy minek köszönhető ez a hatalmas árkülönség, illetve mit szólnak Gulyás Gergely miniszter korábbi szavaihoz. Egyelőre nem kaptunk válaszokat kérdéseinkre, de amint megérkeznek, frissítjük cikkünket.