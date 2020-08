Havi 300 ezerért bérelt lakást az agrártárca az államtitkárának

A havi 300 ezer forintos bérleti díj magas minőségű és kiváló lokációjú ingatlanra enged következtetni. Bár az albérleti árak is elszálltak az elmúlt időszakban főként az AirBnb térhódítása következményeként, még ennek fényében rendkívül magasnak, piaci átlagot meghaladó összegnek tűnik a bérleti díj. Ilyen áron akár luxuskategóriájú, nagyobb alapterületű ingatlant is lehet bérelni. Mivel azonban a szerződés pár nap múlve lejár, Zsigó Róbertnek a vagyonnyilatkozata szerint továbbra sincs fővárosi ingatlanja, a szerződést vagy meg kell hosszabbítani vagy újat kell kötnie az agrártárcának.

A bérbeadó, Bozzay Kinga egy biogyógyszerészeti vállalat, az Abbvie Kft. ügyvezető igazgatója. A magyar társaság amerikai tulajdonosa igazi gyógyszeripari nagyágyúnak számít, a közelmúltban vásárolták meg Allergant, amely a Richter Gedeon tengerentúli partnere volt. Így - feltételezhetően - az Abbvie nemzetközi sikereinek köszönhető, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendszeres beszállítójának tűnik a cég a közbeszerzési hatóság adatai szerint. Évente több, különféle hatóanyagok beszerzésére irányuló eljáráson is győztesként került ki az Abbvie. Legutóbb egy közel nettó 3 milliárdos tenderen győzött a Hungaropharmával közösen tételes elszámolás alá eső venetoklax hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény beszerzésére.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!