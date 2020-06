32 féle gyógyszermaradvány van a budapesti ivóvízben

Összesen 52 féle gyógyszerhatóanyag nyomára bukkantak a Duna budapesti szakaszán, 32 félét pedig a fővárosi ivóvízben is felfedeztek magyar szakemberek egy több éven át tartó kutatás során, írja a Víz, Gáz, Fűtéstechnika és Hűtő, Klíma, Légtechnika szaklap.

Az Enviroment Pollution című folyóirat legfrissebb számában publikált tanulmány elkészítéséhez a hazai kutatók a folyó mintegy 100 folyamkilométeres szakaszán gyűjtötték a mintákat. Összesen 107-et vettek a Duna vizéből, és csaknem százat az víznyerő kutak csapjaiból a főváros térségében. Egyrészt azt mérték, hogy az egyes hatóanyagok milyen gyakoriak, vagyis a levett minták hány százalékában jelennek meg, másrészt azt, hogy ezek milyen koncentrációban vannak jelen (nanogramm/liter).

A vizsgálat során összesen 111 anyagot kerestek, ebből találtak meg 52-t, illetve 32-t. A Duna vizében

minden mintában azonosították a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére használt bisoprololt (átlagosan 3,80 ng/liter sűrűségben),

105 mintában az ugyanerre használatos metoprololt (11,4 ng/liter).

A magas vérnyomás kezelésére használt perindopril előfordulása 92,5 százalékos volt (5,16 ng/liter).

Találtak a Duna vizében különböző hormonokat is. Messze a legtöbb közülük a női fogamzásgátló tablettákban használatos ösztrogén. Jelenlétét a minták 42 százalékában mutatták ki, átlagosan 0,32 ng/liter koncentrációban. Egyáltalán nem találtak viszont antibiotikum-maradványokat, aminek nem az a magyarázata, hogy ilyenek ne lennének a Dunában, hanem az, hogy az a teszt, amit ebben a kutatásban használnak, nem alkalmas ezek kimutatására. Kifejezetten antibiotikumokra jövőre indul majd kutatási program.

Ami az ivóvizet illeti, a megtalált 32 féle hatóanyag közt kilencven százalék felett mutatták ki a karbamazepint, amelynek ráadásul a koncentrációja is hasonló volt a folyóvízi mintákban mérthez. Volt még benne pl. lidokain, tramadol és lamotrigin is, ezek esetében viszont, ahogy karbamazepinnél is, alacsony szűrési hatékonyságot figyeltek meg. A felsorlolt gyógyszerek antidepresszánsok, fájdalomcsillapítók.

Bár csak nanogrammokról beszélünk, a cikk szerint a gyógyszermaradványok egészségkárosító hatásúak lehetnek. A karbamazepin például bizonyíthatóan káros hatással van a varangyos békák növekedésére, így akár az emberre is veszélyesnek bizonyulhat.

(vgf & hkl)