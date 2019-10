47 milliárdot sepert be az állam az osztalékfizető cégektől

A magyar államnak több társaságban is van érdekeltsége, melyek az éves üzleti eredményük alapján osztalékot fizetnek, így évről évre a magyar költségvetésbe is befolyik néhány millió forint. A 2018-as költségvetés zárszámadása alapján tavaly szép kis hasznot tudott húzni a magyar állam ezeknek a részesedéseknek köszönhetően. A várakozásokat ugyanis mintegy 13 milliárd forinttal haladta meg a valós osztalék mértéke.

A héten parlament elé került dokumentum alapján összesen 34 milliárd forintos osztalékra számított a magyar kormány, amikor 2017 tavaszán összeállította a 2018-as költségvetést. Ehelyett 47,3 milliárd forintot tudott beseperni az állam a legnagyobb társaságok eredményének köszönhetően.

Ilyen formában a legnagyobb költségvetési befizetési a MOL Nyrt., melyben tavaly még 25,2 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a magyar állam. Az olajipari társaság eredménye után így 22,6 milliárd forintos osztalékhoz jutott a becsült 11 milliárd helyett. Az idei évtől kezdőden azonban ennek töredéke folyhat be a költségvetésbe a magyar állam közvetlen tulajdonrészének megcsappanása miatt. 2019. első félévének végén ugyanis már "csak" 15,2 százalékos tulajdonnal rendelkezett az állam miután 10 százalékot átadott a Maecenas Corvini Alapítványnak.

A tavalyi költségvetésben a legnagyobb osztalékot egyébként a Szerencsejáték Zrt.-től remélte a kormány, 13 milliárd forintot (ezt, mint említettük, a Mol jócskán túlszárnyalta), ami fillérrel pontosan be is érkezett a büdzsébe a zárszámadás alapján.

Szintén a kormányzati várakozásoknak megfelelően teljesített az MVM is. 2017 után tavaly is 7,5 milliárd forintos osztalékvárakozást fogalmazott meg a kormány, ami végül teljesült is. Akárcsak a Tiszavíz Kft. gazdálkodása is be tudta teljesíteni az állami reményeket, a 739 millió forintos osztalék beérkezett az államkasszába.

Jelentős osztalékfizetőként tűnik fel még a listán a Richter Nyrt., mely a Mol-hoz hasonlóan túlszárnyalta az állam várakozásait, már, ami az osztalék nagyságát illeti. A költségvetés tervezésekor 1,7 milliárd forintra számított az állam - hasonlóan 2017-hez -, ehelyett azonban 3,2 milliárd forintot tudtak osztalékágon az államnak elutalni a gyógyszeripari cégnél. Rajtuk kívül egyéb osztalékbevételként 140 millió forintra számított még az állam tavaly, mely helyett 270 millió forint folyt be.

A várakozások alapján jövőre egyébként osztalékágon kisebb bevételre számít a kormány. A 2020-as költségvetésbe 13,9 milliárd forintot terveztek be, melynek zöme a Mol-tól érkezhet, 10,5 milliárd (részvényenként 110 forint. A Richtertől 2,4 milliárdot, a Tiszavíz Kft.-től pedig 778 milliót remél az állam jövőre.