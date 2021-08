521 fertőzöttet találtak a hétvégén

Az elmúlt három napban 521 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 227 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 057 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 234 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4936 főre csökkent.

98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 740 136 fő, közülük 5 506 788 fő már a második oltását is megkapta.

A mai napon megkezdődik az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket és számukra is nyitva van az időpontfoglaló.

Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni.

A szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően vagy a tanuló saját iskolájában vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét. A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést fognak kapni.

Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők emailben megkapták. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. 290 ezren már a harmadik oltást is felvették.