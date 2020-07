80 milliárd forint pályázati pénz néz ki az állattenyésztőknek és a kertészeknek

Várhatóan július-augusztusban 80 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőség nyílik meg a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében az állattenyésztési és kertészeti ágazat számára. A Takarékbank már elkezdte a felkészülést agrárügyfeleivel közösen, hogy a gazdálkodók nagyobb projektekre is támogatást tudjanak szerezni. A hitelintézet a program előző fordulójában is sikeresen vett részt, finanszírozása révén mintegy ezer projekt valósult meg 110 milliárd forint értékben.

A 2016-ban indult pályázati fordulóban befogadott ügyletek mintegy kétharmadát állattartó telepek korszerűsítésére, terménytárolók létesítésére, szárító és tisztító berendezések, valamint kertészeti gépek beszerzésére, illetve borászati üzemek korszerűsítésére fordították az ügyfelek. A beruházásoknál egyaránt megfigyelhető a technológia fejlesztése és a kapacitásbővítés is. Az állattenyésztő gazdaságokban és a borászatoknál a beruházások révén jellemzően 50-100 százalékkal növekedett a teljesítmény is.

A növénytermesztők körében ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy nem kimondottan a termelés bővítésére használták fel a VP forrásait, hanem nagyrészt hatékonyságjavító és eszközparkfejlesztő beruházásokat végeztek.

"A jelenlegi pályázati ciklusban is nagy érdeklődés várható a kedvező feltételekkel elérhető források lehívására, ezért gyorsnak kell lenni. A Takarékbankban is készülünk az új pályázati időszakra, melynek keretében az egész országot lefedő előadássorozatot szerveztünk, már több mint 300 érdeklődő gazdálkodó ügyfelünkkel egyeztettünk, akiknek felhívtuk a figyelmét a rövidesen megnyíló lehetőségre" – mondta Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrár Üzletágának ügyvezető igazgatója.

A korábbi pályázati fordulóval ellentétben várhatóan az összes állattenyésztő ágazat számára közös pályázatot hirdetnek meg. A kertészet esetében a pályázati célok között szerepel az üveg- és fóliaborítású növényházak építése, korszerűsítése, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások bővítése és korszerűsítése, valamint a betakarított termény válogatását, csomagolását szolgáló technológiák támogatása. Ez utóbbi újdonságnak számít, hiszen a Vidékfejlesztési Programban a betakarítás utáni (úgynevezett post-harvest) technológiákra eddig nem lehetett pályázni. A jelenlegi pályázatból ugyanakkor, úgy tűnik, kimarad az ültetvénytelepítés, valamint a gombaházak építésének támogatása.

A pályázati feltételek alapvetően várhatóan nem változnak. Marad főszabályként az 50 százalékos támogatási intenzitás (Pest megyében 40 százalék), amely megnövelhető, ha valaki fiatal gazdaként vagy konzorciumban valósítja meg a beruházást. Továbbra is a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező termelők pályázhatnak.

Fontos újdonság, hogy az egy projektben elnyerhető összeg maximuma a korábbi 500 millióról akár 2 milliárd forintra nőhet. A jelenleg is nyitva álló öntözési pályázatban már megnövelték a maximumot, így számítani lehetett arra, hogy az állattenyésztési és kertészeti beruházások esetén is lehetővé teszik a nagyobb projektek támogatását – emlékeztetett Mezei Dávid, a Takarékbank uniós agrártámogatási ügyvezető igazgatója.

A Takarékbank a program előző szakaszában tapasztalt eredményeket vár a mostani pályázati fordulóban is, 22 százalékos piaci részesedésénél nagyobb arányban számít a projektek finanszírozására. A Takarék VP Komplex termék az előleglehívási garanciától és támogatás előfinanszírozástól a beruházási hitelen át, a beruházás működtetésére fordítható forgóeszközhitel nyújtásáig továbbra is megoldást kínál a vállalkozások számára. Az elemek az ügyfelek igényei szerint kombinálhatóak, de elemenként is kérhetőek.