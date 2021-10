800 ezer antigén tesztet kapnak a háziorvosok

A gyorstesztekkel ki lehet szűrni a gyanús eseteket a nagyszámú szezonális légúti betegségekkel jelentkezők közül - indokolták az újabb gyorstesztek beszerzését.

A koronavírus tünete a száraz köhögés, a láz, a nehézlégzés, a hirtelen szaglásvesztés, ízérzés zavara. A fertőzés gyanújáról továbbra is a háziorvosok döntenek - közölték.

Ki kell szűrni a fertőzötteket (Fotó: depositphotos.com)

Tesztelni kell akkor is, ha a tünetes beteg egészségügyi dolgozó, szociális dolgozó, szociális gondozott, igazolt koronavírus-fertőzött kontaktja, továbbá, ha járóbeteg- vagy fekvőbeteg-ellátásra szorul - írták.

Gyanú esetén a beteget jelentkezéskor a háziorvosi rendelőben tesztelni kell. A háziorvos átirányíthatja a pácienst PCR-tesztre is, amelyet szükség esetén otthoni mintavételezéssel mentő is elvégezhet. A PCR-mintavételezés hatósági áron a kijelölt egészségügyi szolgáltatóknál is elérhető - tették hozzá.

Igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén továbbra is 10 nap. Légúti tünetek esetén lehetőleg telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál, aki dönt a tesztelésről, szükség esetén pedig megszervezi a rendelőben a betegvizsgálatot, vagy a kórházi ellátást.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a vírus ellen a védőoltás a legerősebb védelem, az oltatlanokat súlyos lefolyású betegség fenyegeti. A beoltottaknak ugyanakkor - hangsúlyozták - kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, tüneteik általában enyhék.

A www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és a www.eeszt.gov.hu online időpontfoglaló továbbra is nyitva van. Az időpontfoglalóban minden, érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is.