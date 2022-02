A Bundestag mégis küldene fegyvereket Ukrajnába?

A Bundestag külügyi bizottságának vezetője, Norbert Röttgen kijelentette, hogy támogatja a fegyverek Ukrajnába küldését - írja a The Guardian a vezető Twitter-posztjára hivatkozva.

Németország eddig megtagadta fegyverek küldését Ukrajnának, még az Észtországból szállított német eredetű fegyverek kibocsátását is megakadályozta. Bár Röttgen nem tagja a német kormánykoalíciónak, ez lehet a berlini viták előjele is, amely minden bizonnyal kiéleződik.

I was against arms deliveries in order to keep channels of communication with Moscow open. That's over for now. What matters now is defence. Whatever #weapons we can provide, we must deliver to #Ukraine.