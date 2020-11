A CEU sorsára juthatnak a világnyelveket oktató óvodák?

Sok esetben egyébként külföldi gyerekek járnak ezekbe a fókuszba került idegen nyelvi óvodákba, akiknek a szülei nem biztos, hogy most hirtelen egy teljesen magyar intézménybe szeretnék átíratni őket. Másfelől a megszüntetésre vagy a teljes átalakulása ítélt óvodákból kieső gyerekeket hirtelen fel kéne szívnia az állami és egyéb magánóvodáknak. Ez pedig nemcsak a túlzsúfolt intézmények, hanem az egyre durvuló koronavírus-járvány miatt is elég nehézkes lenne.

Több magánóvoda-tulajdonost is szerettünk volna megszólaltatni a témában, de a megkeresettek még név nélkül sem szerettek volna nyilatkozni. A velük folytatott beszélgetés során viszont többen felvetették: félő, hogy az angol és más világnyelveket oktató óvodák után a magániskolák kerülnek célkeresztbe. Tény, hogy sokuknak az egész folyamattal kapcsolatban feldereng az, ami a CEU-val történt, ahol egy mesterségesen generált adminisztratív probléma után hosszas huzavona után végül úgy döntöttek, hogy Budapestről Bécsbe költöztetik az iskolát. Csak a magánóvodák nem tudnak határon túlra költözni.

Azt is kifejtik, hogy a 2011-es köznevelési törvény értelmében a külföldi nevelési intézményben folyó nevelő és oktató munkára annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt a sajátjának elismerte. Az EMMI a kérelmezők alapító okiratát, pedagógiai programját, valamint az óvodák hivatalos honlapján közzétett tájékoztató anyagok ellenőrző vizsgálatát elvégezte, s mivel jogszerűtlenséget tapasztalt, levélben arra szólította fel az érintett óvodákat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a nem nemzetiségi nyelvet oktató tevékenységükkel, s a nevüket változtassák meg, mert az idegen nyelvre való utalás megtévesztő és jogszabályba ütköző.

Talán nem véletlen, hogy a tavaszi rendkívüli jogrend alatt, májusban született meg a 2011. évi CXC. törvény nemzeti köznevelésről szóló módosítása, mely az úgynevezett kiegészítő nemzetiségi óvódák létrehozásának feltételeit is tartalmazza.

„Felfoghatatlan, hogy ebben a járványhelyzetben ilyen légből kapott, át nem gondolt dolgokkal foglalkozik a kormány. Az is lehetett volna opció, hogy például az újonnan induló óvodáktól vonják meg a lehetőséget, de aki régóta, sikeresen működik, azokat hagyják működni.”

„Nem vagyok hajlandó változtatni a 15 éve jól működő óvodai módszeremen, amibe beletartozik az angol nyelv oktatása is. Ettől még nem károsodik a magyar nyelv és a magyar óvodai nevelési program, ahogy állítják” – jelenti ki a megkérdezett óvodavezető, aki szerint ezzel az ELTE angol nyelvű óvodapedagógus-képzése is veszélybe került. Majd hozzáteszi:

Arról, hogy mi állhat a háttérben, csak találgatnak a többi érintett óvodával egyetemben, de attól tartanak, az igazi okokat soha nem tudják meg. Véleménye szerint az a legszomorúbb, hogy őszintén, korrekten és jól működő intézményeket kényszerítenek arra, hogy olyan megoldásokat keressenek, amelyekre alapból nem is gondoltak volna, és hogy kibúvókkal működjenek tovább.

Mindez az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) leveléből derült ki, amelyet két hete postáztak azoknak az óvodáknak, amelyek nevében szerepel az „angol” vagy más világnyelvre utaló kifejezés, s ennek megfelelően a nevelési programjukban is megtalálható a világnyelv oktatása.

Az óvodák elnevezésében nem lehet utalni az angol nyelv oktatására, csak a nemzetiségi nyelvekre, például a németre, és a nevelési programjukból is törölni kell a nyelvoktatást – írta meg a 24.hu .

Még mindig nem ocsúdtak fel a döbbenettől azok a világnyelveket oktató, magyar fenntartású óvodák, melyektől a köznevelési törvényre és az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendeletre hivatkozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt kéri, azonnal szüntessék be a nyelvoktatást, vagy térjenek át nemzetiségi nyelvoktatásra. Az általunk megkérdezett jogász szerint egyelőre kicsi a jogorvoslat lehetősége.

