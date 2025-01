A dolgozó magyarok hatoda pórul járt

Az intézet elemzése szerint a munkáltatói érdekképviseletek e nehézségek kapcsán azt emelték ki, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a Nemzetgazdasági Minisztérium által tervezett béremelések csak az adó- és járulékcsökkentés folytatásával lennének fenntarthatóak. Az Egyensúly Intézet mindezek okán arra számít, hogy a következő évek béremelkedése elmaradhat a kormányzat várakozásaitól. A gazdasági növekedés beindulása miatt 2025-ben és 2026-ban is a bérnövekedés fennmaradásával lehet számolni, de a munkaerőpiac feszességének csökkenése miatt egyúttal a növekedés ütemének lassulásával is: a versenyszférában 2024-ban 9,6, 2025-ben 4,3, 2026-ban pedig 3,0 százalékos medián reálbér-növekedés lehetett, illetve várható.

A bérek tempós emelkedése kockázatot is jelent a piaci elemzők szerint, annak ugyanis lépést kell tartania a termelékenységgel. Az Egyensúly Intézet novemberben publikált előrejelzése például azt írta , hogy a bérek emelkedésének középtávon összhangban kell lennie a gazdaság fundamentumaival, a termelékenységet jelentősen meghaladó bérnövekedési ütem ugyanis nehéz helyzetbe hozhatja a vállalkozásokat.

2024-ben ez 17 százalékra mérséklődött. A reálbér-csökkenéssel szembesülők arányának mérséklődése kedvező, másfelől viszont az mindenképpen rossz hír, hogy lényegében az érintettek több mint hatodánál az infláció alatt nőtt a nettó bér, vagyis továbbra is hátrányban maradtak. Tavaly 13 százalékos volt azoknak az aránya, akiknek be kellett érniük 0-4,9 százalékos reálbér-emelkedéssel. A többség, a foglalkoztatottak több mint 38 százaléka 5-14,9 százalélékos pluszt könyvelhetett el. A legszerencsésebbek aránya 4,5 százalék, ők azok, akik 50 százalék feletti pluszt értek el reálértéken számolva.

A bérszakadék máshogy is látszik. Ahogy arról már szó volt, a tavalyelőtti 3 százalékos csökkenés után a reálbéreknél tavaly 9 százalékos emelkedés történt, ami örömteli dolog, hiszen a lakosság vásárlóereje fokozódott. 2023-ban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak majdnem 71 százalékának a nettó fizetésének reálértéke csökkent.

Szintén kedvező, hogy a mediánbérek az átlagfizetéseknél tempósabban emelkedtek, közel 16 százalékkal, majdnem 514 ezer forintra a tízhavi adatokat nézve. Tehát a teljes munkaidőben foglalkoztatottak fele ennél többet, a másik fele ennél kevesebbet keresett. Szűkült az olló az átlag- és a mediánfizetések között, de az eltérés még így is jelentős.

Ez sikerült. Egyelőre a teljes évre vonatkozó adatokkal még adós a Központi Statisztikai Hivatal, de az eddig megjelent adatokból is jól láthatóak a változások. Egyúttal az is, hogy hatalmas eltérések jellemzik a magyarországi bérhelyzetet.

Jelentős emelkedést mutatnak a magyarországi fizetések. Ahogy a reálbérmutató is szépen nőtt, amire nagy szükség is volt a tavalyi esés után.

