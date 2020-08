A felnőttképzések és a koronavírus: milyen hatása volt a járványnak?

Az egyéni fejlesztési idő abban az esetben lép életbe, ha egy munkavállaló lecsökkentett munkaideje a módosítás előtti szerződés szerinti munkaideje felét meghaladja, ekkor egyéni fejlesztési időben szükséges megállapodni a kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő időre. A munkáltatók ebben az időszakban is kötelesek bért fizetni.

Fontos a jó minőség és a mentorálás

A Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ) a tagok körében végzett május végi felmérésben arra jutott, hogy a bértámogatás kapcsán azok a képzések jöhetnek szóba, amelyek gyakorlati óráit nem csak valós gyakorlati helyen vagy tanműhelyben, műteremben, laborban lehet megvalósítani. Az elméleti órák pedig szinte minden esetben megtarthatók online, távolléti képzésben.

– Ez hasznos tanulság a jövőre vonatkozóan – mondta a Piac & Profitnak Zsuffa Ákos, az FVSZ elnöke.

A képzések lebonyolításához a legtöbb esetben az élő adásban (online stream) történő támogatást használják az FVSZ tagintézményei, a feladatokat elektronikusan küldik, és videós tartalmakkal is segítik a résztvevőket. A képzések hatékonyságáról még nincs a szövetségnek mért adata, de Zsuffa Ákos szerint az már most kijelenthető, hogy az ingyenesen elérhető, támogatás nélküli képzéseket a világban – leszámítva a nagyon motivált vezetőket – minimális százalékban fejezik be. Éppen ezért is fontos a jó minőségű digitális tananyag, a szakértői mentorálás, tutorálás. A rendelkezésre álló virtuális lehetőségek szinte korlátlanok. Gondoljunk akár egy animációra, egy filmre, egy vetítésre, amelyekkel könnyebben, érthetőbben átadható a más számára még teljesen ismeretlen tananyag, de ez a résztvevők részéről nagyobb nyitottságot és legalább minimális eszközismeretet igényel. A munkáltatói motiválás szintén sokban hozzájárul a képzések eredményességéhez.

Sokszor, de rövidebb ideig

Tendencia a felnőttképzésben, hogy az egyes képzések egyre rövidebbek, viszont gyakrabban van rájuk szükség.

– Szerencsére nagyon gyorsan reagált a vírushelyzetben a jogszabályalkotó, több módosítás is megjelent. Kérdés persze, hogy visszajön-e a veszélyhelyzet mondjuk ősszel. Egy biztos: a kialakult helyzet fel fogja gyorsítani a digitalizációt a felnőttképzésben – mondja Zsuffa Ákos.

Annak ellenőrzésére, hogy valóban teljesültek a képzések, a támogatott kontaktórás, személyes jelenlétet igénylő képzéseknél az elmúlt években bevezették a hangfelvételt és a folyamatos time-lapse szerű képrögzítést, míg az online képzéseknél a gyakori ellenőrző kérdések megjelenése, az interakció, illetve az élőkép segítheti a kontrollt.

A szövetség olyan programokat javasol, amiket az állam finanszíroz, hiszen a jó minőségű képzés megvalósítása komoly költség a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt. Az FVSZ elnöke úgy látja, horizontálisan hasznos lenne a rugalmas és távfoglalkoztatás területére fókuszálni, illetve az otthoni munkavégzés témakörét támogatni. Itt kompetenciák fejlesztésére van szükség. Például kritikus digitális képességek, kognitív képességek, hatékonyság és időmenedzsment, társadalmi és érzelmi képességek, alkalmazkodóképesség, önmotiváció, ellenálló képesség, szervezési és delegálási képességek, önfegyelem és koncentráció. Vertikálisan kiemelt jelentőségű lenne olyan konkrét szakmákban segíteni, ahol az előre jelző rendszer szerint hiány van vagy várható a munkaerőpiacon a COVID-helyzet alatt és után is. Utóbbi nemzetgazdasági érdek egyben. Azokon a munkahelyeken pedig, ahol nem küldték el a munkavállalókat, de a termelés még nem érte el a 100 százalékot, a munkaidő egy részében lenne idő a szakmai tudás erősítésére, kompetenciafejlesztésre vagy átképzésre. A lojális dolgozót lehet, hogy nem érdemes elküldeni, inkább más területen kell számára lehetőséget adni.

Hogy élték meg az elmúlt hónapokat a képzőintézmények?

Megkerestük a hazai felnőttképzési piac több szereplőjét is, általánosságban az látszik, hogy mind maguk az oktatási központok, mind a képzésekben részt vevő ügyfelek jól tudtak alkalmazkodni a helyzethez, nem okozott gondot az átállás, a mostani tapasztalatokat pedig előrelépésnek tekintik az oktatási terület digitalizációjában.

A Training360 oktatóközpont válaszából kiderül, hogy az ügyfélkörükbe tartozó cégek többféleképpen reagáltak a járványhelyzetre. Egyes területeken – futár, IT-szolgáltató és telekommunikációs cégek – a működést és a távmunkát elősegítő megoldások kiemelt fontosságúvá váltak. Ezeknél a vállalatoknál megemelkedett az igényelt új képzések száma, míg más területeken – szolgáltatóipar, szállodaipar, légitársaságok, olajipari cégek – inkább átmeneti csökkenést tapasztaltak.

Az oktatóközpont szinte azonnal átállt a virtuális osztályteremben zajló oktatásra, ezt interaktív oktatói és telefonos támogatással tették elérhetővé az ügyfelek és tanulók számára. Soft skill online képzésekkel, valamint például IT- és IT-vezetői, irodainformatikai és szervezetfejlesztési képzésekkel is tudnak segíteni az érdeklődőknek.

Mint elmondták, az online távoktatásra váltás nem okozott komolyabb fennakadásokat az ügyfeleik számára sem, és jelentősen megnőtt az igény a kész, önállóan is elvégezhető online képzések iránt. Azáltal, hogy megvásárolták a NetAcademia Oktatóközpont Kft.-t, 500-ra nőtt az e-learning tanfolyamaik száma. A Training360-nál nem történtek elbocsátások, sőt az online oktatásra való átállás miatt további létszámbővítést is terveznek.

A Codecool továbbképzési központ megkeresésünkre azt közölte, hogy bár a cégek legtöbbje átállt az online munkavégzésre, számottevően nem nőttek a hozzájuk érkező vállalati megkeresések, így nem indítottak kifejezetten a cégekre specializálódó új képzéseket. A cég az elérhető tanfolyamokat az igényekhez formálja, míg a kkv-k számára egyedi megállapodással történő árazással kínálnak képzéseket. A korábban offline modellben működő iskola szintén végrehajtotta a digitális átállást, és azt tapasztalták, hogy a képzésekben részt vevő ügyfelek is gyorsan képesek voltak alkalmazkodni az online oktatáshoz. A Codecool válaszában kiemelte: a digitális készségek megszerzésére irányuló nagy érdeklődés részben pont az állam által kezdeményezett Újratervezési Programnak köszönhető. A cégnél nem történtek elbocsátások, sőt, további munkatársak felvételét tervezik.

A Ruander Oktatóközpont vezetője, Herczeg Rudolf megkeresésünkre elmondta, hogy tapasztalataik szerint a koronavírus főleg az első hetekben okozott nehézségeket a hazai vállalkozások életében, és április közepétől folyamatosan emelkedik a képzések iránt érdeklődő cégek száma. Ez a már 2019-ben is tapasztalt emelkedő tendencia folytatása. Kínálatukban több új képzés jelent meg, például Power BI, IoT Arduino és Oracle SQL.

Az oktatóközpont a koronavírus-veszélyhelyzet kihirdetésekor átállt a távoktatásra folyamatos kapcsolattartással a résztvevők és az oktatók között. Emellett az online órákat rögzítik azért, hogy azokat igény szerint a későbbiekben is vissza lehessen majd nézni. A cégnél nem került sor elbocsátásra, sőt az újonnan induló online képzések miatt új kollégákat is felvettek.