A Fidesz megakadályozná, hogy közvetlenül a vállalkozásokhoz jusson EU-s pénz?

Mint ismert, a Fidesz az Európai Parlament határozata után azzal vádolta meg az európai képviselőket, hogy a magyaroktól vettek el pénzt. Csakhogy, eközben erre maga a Fidesz tett erre egy kísérletet - hívta fel a figyelmet Rónai Sándor, a DK európai képviselője péntek délutáni sajtótájékoztatóján.

A módosítót Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője nyújtotta be.

Az Európai Parlament határozata ugyanis rögzítette:

"felhívja a Bizottságot annak biztosítására (...), hogy az uniós források végső címzettjeit vagy kedvezményezettjeit ne fosszák meg e forrásoktól abban az esetben, ha intézkedéseket alkalmaznak a jogállamisági feltételrendszer keretében; felhívja a Bizottságot, hogy találjon módot az uniós források helyi önkormányzatokon és nem kormányzati szervezeteken keresztül történő elosztására, amennyiben az érintett kormány nem működik együtt a jogállamisági hiányosságokkal kapcsolatban".

Hidvéghi módosítója nemes egyszerűséggel törölte volna ezt a részt a határozatból, ami úgy értelmezhető, hogy amennyiben a kormánynak nem sikerült elérnie, hogy megérkezzenek az EU-s pénzek Magyarországra, akkor a Bizottság ne találjon módot arra, hogy a forrásokat célzottan eljuttassák a vállalkozókhoz, önkormányzatokhoz.

A DK szerint ez az év lebukása, hiszen a Fidesz akarta megakadályozni azt, hogy a magyar vállalkozók, önkormányzatok pénzhes jussanak.

A lapunkhoz is eljutott módosítóval egyebek mellett törölték volna az indítvány azon bekezdését is, melyben a Parlament folyamatos és részletes tájékoztatást kér a fejleményekről az átláthatóság jegyében. Törölték volna azt is, melyben azt kéri a Parlament a Bizottságtól, hogy az csak akkor fogadja el a magyarországi terveket, ha teljes mértékben eleget tesz a kormány a jogállamiság területére vonatkozó összes ajánlásnak. Ugyanígy kivették volna azt a részt is, melyben arra kéri a Parlament a Bizottságot, hogy a magyar kormány vétói (globális minimumadó, az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós segélycsomag) ne legyenek befolyással a jogállamisággal kapcsolatos döntésekre.

A törlésre vonatkozó javaslatok mellett néhány bekezdést ténylegesen is módosítottak volna, pontosabban módosítás címén intézett felszólítást a Bizottság és a Parlament felé.

Az egyik ilyen esetben azt írták:

"Elutasítja a folyamatban lévő politikai indíttatású támadásokat és az idológiai okokból Magyarország ellen irányuló zsarolást, és felszólítja az összes uniós intézményt, hogy a tagállamok kizárólagos hatásköreinek tiszteletben tartása mellett kezeljék egyenlően valamennyi tagállamot; felszólít a források azonnali kifizetésére azon tagállamok számára, amelyek még nem kapták meg azokat, mivel a források indokolatlan visszatartása sérti az uniós értékeket és az európai szolidaritást".

