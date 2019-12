A Főtáv vezérigazgatója a választások előtt ütött nyélbe egy kétmilliárdos üzletet

Látszólag minden előzmény nélkül menesztette a Főtáv vezérigazgatóját Karácsony Gergely főpolgármester. Valódi meglepetést azonban sem az érintettnek, sem a kabinet tagjainak, se a Fővárosi Közgyűlés tagjainak nem okozott. Mitnyan György ugyanis egyike azon fővárosi cégvezetőknek, akik Tarlós István főpolgármestersége idején klasszikus politikai ejtőernyősként landolt a nekik kinézett gazdasági társaságok élén.

Mitnyan soha nem tartozott a Fidesz hardcore politikusai közé, de az elmúlt évtizedekben elég jól fizető állásokat sikerült megcsípnie magának, amelyeket kisebb-nagyobb botrányokkal tarkítva töltött be. A Fidesz jelöltjeként választották meg a XII. kerület polgármesterévé 1998-ban és két cikluson át sikerült megtartania a posztot.

Polgármesterségének nyolc éve kevés nyomott hagyott a kerületben és politikai közéletben. De azok mélyre sikeredtek. Senki nem bizonyította ugyan, de mindmáig makacsul tartja magát az a legenda, hogy a képviselőtestület üléseire egy piros és egy zöld békával érkezett, ha nemmel kellett szavazni, akkor a pirosat, ha igennel, akkor a zöldet emelte fel, ezzel jelezve, mi a helyes döntés. Az viszont cáfolhatatlan tény, hogy 2005-ben öltözködési előírásokat tartalmazó, úgynevezett dress-code-ra vonatkozó előterjesztést nyújtott be a Fővárosi Közgyűlésben, amely a testület méltóságának megőrzése érdekében meghatározta volna a fővárosi képviselők ülésteremben való megjelenését.

A szoknyának például olyan hosszúnak kellett volna lenni, hogy a térd felett legfeljebb 2-3 centi villanjon ki, "de ezt is szigorúan abban az esetben, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy teljesen tökéletes lábakkal rendelkezünk". Az előterjesztést elvetette az akkor még Demszky Gábor főpolgármester vezette testület.

Ennél sokkal kevésbé vicces történet a XII. kerületben engedély nélkül felállított Turul-szobor, amelyet végül a jelenlegi polgármester Pokorni Zoltán javaslatára később második világháború XII. kerületi áldozatainak emlékművére kereszteltek át, a Demszkyt váltó Tarlós István vezette főváros pedig nem bontatta el a törvénysértően állított szobrot. Az emlékművön felsorolt háborús áldozatok és hősök között egyébként Pokorni apai nagyapja, Pokorni József, és egyik nagybátyja, a nyolcévesen elhunyt Pokorni Károly is szerepel. A nagyapáról idén novemberben kiderült, hogy valójában a nyilas múltú háborús bűnösök közé sorolható. Pokorni azóta kezdeményezte a nagyapa nevének eltávolítását a szoborról.

Mitnyan Pokorni polgármesterré választása után sem tűnt el végleg a politikai süllyesztőben. Előbb Tarlós István pénzügyi tanácsadójaként tűnt fel, majd 2015 jnauár elsejétől átvette a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. vezetését. Kinevezése egyértelmű politikai gesztus volt, de még kritikusai is elismerik, hogy az évek múltával egyre inkább belejött a 650-670 fős vállalat vezetésébe.

A cég árbevétele 40 milliárdról 2018 végére 44,5 milliárdra emelkedett és a fűtés mellett megkezdte a hűtési és a napelem üzletág kiépítését. A múzeumi negyed és a Biodóm számára például a Főtáv biztosítaná a hűtést. Feltéve persze, hogy ezek megépülnek. A budapesti távhőgyűrű kiépítésével pedig olyan helyeken is igénybe vehetővé válik a cég szolgáltatása, amelyek eddig nem csatlakozhattak rá a rendszerre. A fejlesztés révén a Főtáv biztosítja majd a hőszolgáltatást az Eiffel műhelyház működéséhez is. A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósultak meg.

De a Főtáv-vezérigazgatósága sem múlt el botrány nélkül. A legnagyobb vihart a cég gépkocsi-flottájának 2016-os leselejtezése kavarta. Az első körben értékesített 51 haszongépjárművön ugyanis nem a fővárosi cég nyert, hanem a járművek darabját 40 és 700 ezer forint közötti áron felvásárló Rácz Kelet-Pest Kft. Az egyik 40 ezer forintért megvett 13 éves Ford Transitot kicsivel később már 1,49 millióért hirdette a kereskedő. Az önkormányzat által elrendelt belső vizsgálat több szabálytalanságot és furcsaságot tárt fel. Az ellenőri jelentés végső konklúziója szerint a cég pénzügyi mérlegének hihetősége is megkérdőjelezhető. Mitnyan vette a lapot és az azóta eltelt idő különösebb botrányok nélkül telt el.

Az Mfor információi szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy ne történt volna semmi vitatható ezen időszak alatt. Az új városvezetés több szerződést is vizsgál, amelyek gyanúra adnak okot.

A merítés elég nagy. Az Mfor korábban közölt összeállítása szerint a fővárosi önkormányzat és cégei 2011 és 2017 közötti hét évben 1400 milliárd forintot meghaladó értékben kötöttek szerződéseket különféle tenderek eredményeként. S ebben a két, választásokkal és jellemzően fokozott pénzszórással járó választási év - 2018 és 2019 - még csak nem is szerepelt. A nagy kondérból a Főtávnak is jutott. A jelzett időszakban a Korrupciókutató Központ adatbázisa szerint csaknem 46 milliárdot költöttek el különféle közbeszerzéseken keresztül. Ebben egyébként nincs benne az a két nagy értékű kontraktus, amelyet a cég idén szeptemberben, illetve közvetlenül a választások előtt kötött.

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szerint szeptember közepén írták alá a csaknem kétmilliárdos szerződést tervezett hibaelhárítási feladatok elvégzésére, illetve új fogyasztók távhőszolgáltatásba történő bekötésére, amelyben például a gépészeti rezsióradíjként nettó 16500 forint szerepel. Összesen négy ajánlat érkezett be, amelyek közül a Terra 21 Közmű és mélyépítő Kft., valamint az OT Industries két cége alkotta konzorciumot választották ki.

November végén hirdették ki a Főtáv Zrt. és leányvállalatainak telephelyein végzendő létesítményüzemeltetésre, karbantartása, vagyonvédelemre valamint takarításra és pénz- és értékszállítási feladatok elvégzésére kiírt pályázat eredményét, de a szerződést jóval korábban, az önkormányzati választások előtt egy nappal írták alá a felek. Ennek értelmében a Fénysziget Kft. és a He-Ba Kft. 2,06 milliárd forint fejében 36 hónapig végzi a fenti munkákat a cég 39 telephelyén.

A Fénysziget egyébként visszatérő partner, hiszen 2016-ban is ők nyerték a létesítményüzemeltetésre kiírt tendert, csak akkor 360 milliért vállalták a munkát egy másik konzorciumi taggal. De ez a jelenleg néhány tucat alkalmazottal dolgozó cég takarítja az újpesti piacot is 2012 óta, illetve hegyvidéki önkormányzattól is kaptak már megbízást. A még kevesebb embert foglalkoztató He-Ba Kft. is több helyre dolgozik, árbevétele tavaly már elérte a 750 milliót. Míg a Fénysziget árbevétele 2018 végére egymilliárd fölé emelkedett. Az új Főtáv-szerződéssel az idén minden bizonnyal újabb lendületet vehetnek a vállalkozások.