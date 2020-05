A hazai bankok kétharmadát taszíthatja veszteségbe, ha bekövetkezik a legrosszabb

Ami a kilátásokat illeti, a jegybank arra számít, hogy még így is a vállalati hitelállomány 6-10, a háztartási pedig 5-8 százalékkal növekedhet, köszönhetően az állami programoknak - a vállalatoknál mindenekelőtt az NHP Hajrának, míg a lakosságnál a csoknak és a babaváró hitelnek.

Az MNB felmérése megerősítette azt a már korábban napvilágott látott következményt, miszerint a koronavírus-járvány hatására a legjobban, 65 százalékkal a személyi kölcsönök folyósítása esett vissza. A babaváró hitelek szerződéskötéseinek száma is csökkent, ám májusban már ismét emelkedett.

A legrosszabbra felkészülve a bankok már szigorítják a hitelezési feltételeiket. Azt, hogy ezt a vállalatokkal szemben meglépik a második és harmadik negyedévben, a hitelintézetek már több mint 80 százaléka jelezte az MNB felé, míg a lakossággal szemben több mint a felük ezt az első negyedévben már meg is tette. A jegybank felméréséből az is kiderült, hogy a 2020-ban hitelből beruházást tervezők kétharmada halaszt, vagy karcsúbb verziót valósít meg. A válaszadók 40 százaléka negyedéven belül tervez hitelt felvenni a bérek átmeneti finanszírozására.

Kockázatot jelent az ingatlanok áresése is, az ugyanis a bankhitelek mögötti ingatlanfedezeteket leértékeli. E tekintetben még az áprilisban országos átlagban 3,4, Budapesten 2,7 százalékos csökkenés nem tekinthető vészesnek, de 30 százalékos olcsóbbodásnál már a lakáshitelek 16 százalékánál nem lenne a hitel száz százalékban fedezve.

A magánszemélyek között is egyharmados a leginkább sérülékeny hiteladósok aránya, akik alapvetően a feldolgozóiparban, a turizmus-vendéglátásban és az építőiparban dolgoznak.

A vállalatoknál a leginkább sérülékeny állomány 700-800 milliárd forintra tehető, ez a teljes állomány egyharmada. E 700-800 milliárd mintegy felét minősíti a jegybank kiemelten kockázatosnak az eladósodottságuk és a likviditásuk alapján. Érdekes, hogy nem is feltétlenül a bankhitelek miatt, hiszen azok értékét az egyéb kötelezettségeik több ágazatban is jelentősen meghaladhatják, ami felszámolási és csődeljárásokhoz vezethet.

A legrosszabbra is felkészülnek

