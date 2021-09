A jegybank szerint jön az őszi árrobbanás 5 százalékos inflációval

Hagyományosan a kamatdöntést követő jegyzőkönyv közzétételével egyidőben publikálja a Magyar Nemzeti Bank a legfrisebb inflációs jelentés legfőbb makroszámait, a GDP-re és inflációra vonatkozó prognózisát.

Míg júniusban az idei évre 6,2 százalékos gazdasági növekedést vetítettek előre, most már 6,5-6,7 százalék körüli tartományt is elérhetőnek látnak. A sávos prognózis indoka, hogy a koronavírus-járvány negyedik hullámának megjelenése miatt a gazdasági kilátások előretekintve a korábbiaknál bizonytalanabbá váltak. Az idei GDP-várakozás emelkedése a teljes horizonton jobb gazdasági teljesítményt alapoz meg.

2022-re 5-6 százalék között alakulhat a növekedés mértéke a korábbi 5,5 százalék után, míg 2023-ra 3-4 százalékos bővülést várnak a júniusi jelentésben prognosztizált 3,5 százalék után.

A Magyar Nemzeti Bank GDP-re és inflációra vonatkozó legfrissebb előrejelzése (Forrás: MNB) A Magyar Nemzeti Bank GDP-re és inflációra vonatkozó legfrissebb előrejelzése (Forrás: MNB)

A kamatdöntést követő jegyzőkönyvben úgy fogalmaznak a kilátásokkal kapcsolatban:

"a kedvező munkaerőpiaci környezetben a háztartások fogyasztásának bővülése várhatóan folytatódik, miközben az általánosan élénkülő beruházások az idei évtől már ismét pozitívan járulnak hozzá a GDP növekedéséhez. A beruházási ráta tovább emelkedik és 29 százalék közelében stabilizálódik az előrejelzési horizont második felében. A hazai export teljesítménye 2021-ben erőteljes visszapattanást mutat, és a korábbi években kiépült új exportkapacitások termelésbe állásával várhatóan a teljes előrejelzési horizonton dinamikusan növekszik".

A Matolcsy György irányította jegybank szakemberei valamilyen szinten sokkal optimistábbnak bizonyulnak a kormánynál. Igaz, napirend előtti felszólalásában már Orbán Viktor is jelezte, hogy a kormány képes lesz idén 5,5 százalék fölé emelni a gazdasági növekedést, ha "nagyobb baleset" nem történik. Ezzel összefüggésben többek között be is jelentette a családosok számára az szja-visszatérítést.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor bejelentette: 600 milliárdot utalnak vissza a családosoknak jövő év elején Orbán Viktor napirend előtti felszólalása nyitotta meg a parlamenti őszi félévet. Ebben több döntésről is beszámolt.

Jön a következő árrobbanás

A GDP pozitív irányú módosításával párhuzamosan a várt infláció kedvezőtlenebbül alakulhat. Június előrejelzésükben a szakemberek 4,1 százalékot vártak az idei év egészére, amit most 4,6-4,7 százalékra módosítottak.

2022-re 3,4-3,8 százalékot várnak a korábbi 3,1 százalék helyett,

2023-ra pedig 3-4 százalékos a három hónappal ezelőtt jelzett 3,5 százalék helyett.

A Magyar Nemzeti Bank inflációs előrejelzésének legyezőábrája (Forrás: MNB) A Magyar Nemzeti Bank inflációs előrejelzésének legyezőábrája (Forrás: MNB)

Az ősszel várható újabb árrobbanásra már korábban is figyelmeztetett a Magyar Nemzeti Bank, és a jelek szerint azóta sem változtak az alapfolyamatok. Noha erre már a Központi Statisztikai Hivatal legutóbb közölt fogyasztói árindexe is következtetni engedett, hiszen augusztusban ismét emelkedő pályára állt az index.

A jegybanki közlemény most ismét megerősítette a közeledő árrobbanást. Mint írják: