A jövő munkahelyének kulcsa a digitalizáció

Hol tart ma a vállalatok digitális átállása az olyan stratégiai területeken, mint a képzett munkaerő megtartása?

Nyilvánvaló, hogy a digitalizáció a munkafolyamatokra jelentős hatást gyakorol, és ez a munkahelyi IT technológiákra is igaz. A tehetséges munkaerő megtartása ma már attól is függ, milyen technológia áll rendelkezésünkre. Míg az elmúlt évtizedekben a munkaerőnek kellett alkalmazkodnia az új technológiához, ami a vállalati IT igényeket szolgálta ki, ma a vállalatoknak kell a technológiával a munkaerő igényeit követni, igazodni hozzá. A Getronics prognózisa szerint néhány éven belül a globális munkaerő 50 százalékát az Y generáció tagjai adják majd; az adatok 40%-a felhő alapú lesz; az IoT pedig több, mint 20 milliárd eszközt kapcsol majd össze.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Getronics globális ICT integrátorként rálátással rendelkezik a nemzetközi folyamatokra, és elemzéseink szerint a jövő munkahelyének egyik legjellemzőbb tulajdonsága az lesz, sőt részben már ma is az, hogy a munkavégzés nincs többé helyhez kötve, hanem a munkahely gyakorlatilag bárhol lehet, ahol éppen tartózkodunk. A vállalatok versenyképességének egyik kulcsa tehát a munkatársak mobilitását biztosító technológiák alkalmazása.

A munkavégzés mobilitásának technológiai támogatása lenne tehát a megoldás a versenyképességhez?

Részben igen, de a jövő munkahelyével szemben támasztott másik fontos elvárás a munkahelyi technológiák által kínált minőségi felhasználói élmény. A mai generációk mindennapi fogyasztóként már hozzászoktak a digitális felhasználói élmény magas szintjéhez, az egyszerű, intuitív és személyre szabható technológiákhoz. Ezt várják el nemcsak fogyasztóként, de dolgozóként is. Sok esetben a mukaerővonzás és -megtartás ma már azon múlik, hogy a vállalatok által alkalmazott technológiák képesek-e az elvárt felhasználói élményt nyújtani a dolgozók számára.

Ennyire fontos a munkavállalói élmény milyensége?

Igen, és ennek további összetevői is vannak, amin a technológia javítani képes. Rengeteg bosszúságot és motivációvesztést tudnak okozni még a felhasználóknak az elérhetetlen, leálló vagy hibásan működő rendszerek. A munkatársak frusztrációja mellett ezek jelentős közvetlen károkat is okoznak a vállalatok számára. Annak érdekében, hogy a felhasználók elégedettek és hatékonyak legyenek, biztosítani kell számukra a működés és a kapcsolódás folyamatosságát. A kulcs a kimagasló, folyamatosan elérhető felhasználói élményhez pedig nem más, mint az automatizált intelligencia. A Getronics egyes megoldásai például az automatizált intelligencia segítségével váltják le a hagyományos, reaktív támogatási modelleket. Ezek a megoldásaink gyakorlatilag még azt megelőzően elhárítják a hibát, mielőtt az bekövetkezett volna. Ha pedig mégis bekövetkezik, akkor automatizált folyamatok segítségével távolról kijavítják azt. A cél, hogy a dolgozó minél hamarabb hatékonyan folytathassa a munkáját. Mindezzel nemcsak a működés folyamatossága és a munkatársak közérzete javítható, hanem a support magas költségei is csökkenthetők.

Érthetjük ezt úgy is, hogy a digitalizáció nemcsak egy lehetőség, hanem szinte már kényszer is a jelen és a jövő vállalatai számára?

A munka új világában egy szervezet, a minőségi felhasználói élményt szem előtt tartva, vagy változtat az eddig bevett folyamatain és a technológia segítségével alkalmazkodik a piac, illetve a munkaerő támasztotta elvásárokhoz, vagy azt kockáztatja, hogy menthetetlenül lemarad a versenyben. A Getronics Smart Work koncepció tervezését éppen ezek a szempontok vezérelték.

Mit jelent pontosan ez a „Smart Work”?

A Smart Work koncepcióval pont azt a digitális munkahelyi élményt tudjuk megteremteni, amelyet a ma és a jövő munkavállalói elvárnak. Legyen egyszerű, intuitív, biztonságos, és bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközről lehessen hozzá problémamentesen kapcsolódni. A jövő munkahelyén a Getronics Smart Work környezet a legújabb, mobilitást támogató megoldások, a felhőalapú alkalmazások, a közös munkavégzést segítő eszközök és az automatizált támogatás kombinációját kínálja, mely kimagasló felhasználói élményt képes nyújtani a magasan képzett, tehetséges és értékes munkaerő számára.