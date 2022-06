A kormány elkezdte megoldani a házi feladatot – Klasszis-podcast

Mikor váltson eurót az, aki nyaralni indul? - tettük fel a kérdést podcastünkben Barlai Róbert devizapiaci szakértőnek. A Gránit Bank vezérigazgató-helyettese megvilágította az aktuális globális folyamatokat, amelyek a főbb devizákra, így például a dollár árfolyamára is hatott. Illetve ezek érdemleges befolyással volt a magyar fizetőeszközre is. A Covid-járvány, a globális infláció vagy az ukrán háború egymásra, a magyar gazdaságra és a forint árfolyamára is hatottak.

Teherként jelentkezett, hogy Magyarországon ugyan a jegybank már tavaly elkezdett szigorítani, ám a költségvetési politika laza maradt, ami nem kedvezett a forint árfolyamának. A külső és belső történések hatására kialakult egy úgynevezett „tökéletes vihar” (perfect storm). Ebből nem könnyű kitörni, hiszen a magyar gazdaságpolitikán túlmutató kérdéseket kellene megoldani. Ugyanakkor a múlt héten bejelentett fiskális korrekció a kormány részéről az első lépést jelenti a gazdaság stabilizálásában, amely nélkül a fizetőeszköz gyengülése sem állítható meg.

A beszélgetés végén kiderült az is, hogy a szakértő rövidtávon milyen árfolyammozgást vár, és mit javasol a külföldre utazóknak.

(Megjegyzés: a beszélgetést kedden, az MNB kamatdöntése előtt rögzítettük.)

