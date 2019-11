A kormány eltörölné Matolcsy György egyik miniszteri örökségét

A kormány nevében Varga Mihály pánzügyminiszter nyújtotta be azt a salátatörvényt még október 29-én, mely több ponton is változtatna egyebek mellett a gazdasági stabilitásra vonatkozó törvényen. A javaslat elfogadása esetén a korábban rögzített jogi korlátokat törölnék el a költségvetési hiányt és az államadósságot érintően.

Az eddigi szabályok szerint kétféle adósságot és adósságmutatót tartott nyilván a kormány. Egyrészt nyilvántartották a maastrichti mutatók (ESA 95) által definiált államadósságot, mely alapján a külföldi nagy szervezetek, elemzők és az EU is véleményt tud formálni Magyarországról; ennek alakulását vizsgálják a túlzott-deficiteljárás során is. A másik adósságmutatót (EDP) pedig alapvetően a gazdasági stabilitási törvényben definiálta a kormány.

A két mutató közötti fő különbség, hogy utóbbi szektorfelosztása nem egyezik az uniós módszertanban rögzített felosztással. Az ugyanis a kormányzati szektoron belül az oda nem tartozó nem államháztartási intézményeket adatait is figyelembeveszi, míg a magyar szabályrendszer egy külön alszektort hozott létre ezeknek, a "kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek" csoportot.

Az ESA 95 és az EDP között lényeges különbség még, hogy az EDP pénzforgalmi szemléletű - szemben az ESA 95 eredményszemléletével - és nem vesz figyelembe olyan adósságtételeket, melyek az eredményszemlélethez szükségesek. Ilyenek például a kereskedelmi hitelek, a monetáris arany, speciális lehívási jogok, biztonságtechnikai tartalékok.

A múlt héten benyújtott módosító javaslat ezt az egész helyzetet tenné sokkal egyszerűbbé a kettősség megszüntetésével. Az indoklás szerint már nincs szükség ennek fenntartására, a két adósság-definíciót az uniós szabályok mentén egységesítik.

Az adósságmutató számítása során új elemként vezetnék be Varga Mihályék, hogy ha például a Központi Statisztikai Hivatal utólag felülvizsgálja és módosítja az adósságráta nevezőjében szereplő GDP értékét, annak az adósságmutatóra gyakorolt hatását nem vennék figyelembe a jövőben, vagyis ez nem változtatna a GDP-arányos adósságrátán. Ezt ugyanis olyan külső tényezőnek tekinti a kormány, amire nincs ráhatása.

Ennél is fontosabb változás, hogy hatályon kívüli helyezi a kormány azt a paragrafust, mely rögzíti: a kormányzati szektor egyenlegét úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a középtávú költségvetési cél elérésével, illetve a hiány ne haladja meg a GDP 3 százalékát.

A költségvetési hiányra vonatkozó megkötés eltörlése mellett fontos változás, hogy hatályon kívül helyezné a kormány az amúgy elég sokat vitatott adósságképletet, melyet Matolcsy György jelenlegi jegybankelnök még 2010-ben, nemzetgazdasági miniszterként fogadtatott el a parlamenttel. A szabályt először a 2016-os költségvetésnél kellett alkalmazni, ám előtte annak betarthatatlanságára figyelmeztetett a Költségvetési Tanács és kritikus véleményt fogalmazott meg az Állami Számvevőszék mellett a Századvég Gazdaságkutató is.

A salátatörvény indoklása szerint az adósságképlet alkalmazására egyetlen évben sem került sor, valamint - a gazdasági növekedés és az infláció alakulásának függvényében - az nem feltétlenül biztosítana összhangot a hatályos európai adósságcsökkentési szabályokkal.

"Az adósságcsökkentés elvárt ütemére az uniós szabályrendszerből adódó előírások a módosítás után is értelemszerűen érvényben maradnak, valamint az a törvényi követelmény is, hogy minden évben legalább 0,1 százalékponttal kell az államadósság-mutatónak csökkennie." - olvasható az indoklásban.

Ez a 0,1 százalékpontos csökkentési kötelezettség tehát a gazdasági stabilitási törvényben jelenleg is rögzített követelmény. Ezzel összefüggésben azonban eltörölnének egy kitétel, miszerint ezt a mértéket akkor kellene "alkalmazni", ha a tervezett infláció vagy a GDP reál növekedési üteme közül legalább az egyik nem haladja meg a 3 százalékot.

Mfor-vélemény:

A mostani költségvetési hiányt és adósságszabályokat érintő változások arra engednek következtetni, hogy a kormány a közelgő recesszióra igyekszik felkészülni azzal, hogy bizonyos pontokon a jogi korlátok eltörlésével nagyobb mozgásteret biztosít saját magának. A költségvetési hiányra vonatkozó korlát eltörlése azonban más szempont miatt is érdekes. Az euró bevezetésének egyik maastrichti kritériuma a 3 százaléknál kisebb deficit, másrészt a rendszerben továbbra is van olyan korlát, mely miatt nem vehetik Orbánék teljesen félvállról ezt a mutatót. A 3 százalékot meghaladó költségvetési deficit esetén az Európai Bizottság is megdorgálhatja Magyarországot, a tagállamoktól ugyanis felelős és fenntartható fiskális politikát várnak el - igaz, rendkívüli esetekben egyszeri megingásokat még elnéznek és nem indul el azonnali a túlzott-deficiteljárás.