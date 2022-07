Gulyás Gergely elmondta, mi kellhet a forint árfolyamának stabilizálásához - élőben a Kormányinfóról

13:40

Nincs veszélyben az M1-es beruházás

Arra vonatkozó újságírói kérdésre, hogy a spórolás részeként milyen beruházások állhatnak le, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy az M1-es autópálya háromsávosítása védett lehet, mivel erre érkeznek uniós források is. Hozzátette, hogy beruházásokat nem törölnek, csak átütemeznek.

13:25

Szalay-Bobrovniczky Kristóf cégei

Gulyás Gergely információi szerint a honvédelmi miniszter minden céges érdekeltségétől megszabadult, szerinte lehet, hogy ezek bejegyzése még nem történt meg a beszámoló leadásakor. A kaszinókhoz köthető cégen keresztül kifizetett, általunk elsőként megírt 1,6 milliárdos osztalékfizetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez az ő szemszögéből értelmezhetetlen mértékű összeg. (A Kormányinfó idején egyébként az Opten adatai szerint Szalay-Bobrovniczky továbbra is a budapesti kaszinókban érdekelt London Capital Zrt. tulajdonosa – a szerk.)

13:13

Infláció, forintárfolyam

Arra vonatkozó kérdésre, hogy hogyan lehet az, hogy a forint jobban gyengül minden más környező valutánál az euróhoz képest, és ha háborús inflációról van szó, miért van az, hogy a magyar fizetőeszköz gyengült a leglátványosabban, Gulyás Gergely elmondta, hogy fontos szétválasztani az inflációt és a forintárfolyamot. Mint mondta, inflációt tekintve a V4-ek közül a legjobban állunk, míg az árfolyamot illetően két tényező befolyásol, az első az államadósság mértéke. A miniszter szerint a probléma másik része emellett az, hogy rosszabb államadóssági adatokat örököltek 2010-ben és a rendszerváltozás után is, valamint magasabb az ország energiakitettsége is, mint a V4 más tagországainak is.

13:06

13:06

Gázembargó

Gulyás Gergely a gáztározók feltöltöttségére vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg 35 százalékon vagyunk, ez napról napra növekszik, októberre lehet 100. Azzal kapcsolatban, hogy lehet-e uniós gázembargó, a miniszter úgy fogalmazott, hogy ezt az Európai Unió nem teheti meg, mivel ehhez egyhangú döntés szükséges, Magyarország pedig ellenzi ezt.

12:47

Hivatalos válasz még nincs, de…

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, hogy informális visszajelzést már kapott a magyar kormány a Brüsszelbe küldött javaslatokra. Gulyás Gergely szavai szerint informálisan már kapott jó visszajelzéseket a kormány.

12:39

Nincs a vízközművek átalakításáról szóló törvényjavaslat

Gulyás Gergely szerint a sajtóhírekkel ellentétben nincsen tervben olyan törvényjavaslat, amely elvenné az önkormányzatoktól a vízközműveket, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a megemelkedő energiaárak mellett sok vízszolgáltató került csődközelbe, ezért a kormányt több önkormányzat is megkereste, hogy átadná ezeket a cégeket – a kormány egyébként úgy gondolja, jó lenne, ha nem lenne ennyi vízszolgáltató cég. Hozzátette, hogy az állam fel kell, hogy készüljön arra, többen akarják majd átadni a szolgáltatót, ehhez pedig struktúrát, holdingot kell majd alakítani.

12:33

A gázártól függ a forint árfolyama

A forint árfolyamának stabilizálásával kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy jelenleg a gázár alakulása befolyásolja leginkább a forint árfolyamának alakulását, ezért ezt a gázfüggetlenség elérésével lehetne stabilizálni. A kormány ezen kívül tartani fogja a költségvetési hiányt – tette hozzá a miniszter.

12:30

Így csökkentenék az energiafüggőséget

Az energiafüggőség csökkentése érdekében a Mátrai Erőműnél beindítanak jelenleg nem üzemelő erőműveket; a kormány 3 gázturbinás erőművet építtetne 2-3 év alatt; Paks 1 üzemidő-hosszabbítását kezdeményezik; növelik a hazai gázkitermelést 1,5 milliárd köbméterről legalább 2 milliárd köbméterre (az ország szükséglete 8-10 milliárd köbméter között van). A mostani gázár mellett a makói palagáz kitermelése is megéri. Másfél év alatt kibővítik a rendelkezésre álló naperőmű-kapacitást 6 gigawattra - eza jelenlegi 3 gigawatt duplája.

12:27

Jönnek a határvadászok

Gulyás Gergely a migrációs helyzet kapcsán elmondta, hogy a belügyminisztérium egysége alatt határvadász egységek jönnek létre, összesen nagyjából 4000 határvadász lesz. Közülük első körben 2200 határvadászt vesznek fel, ennek költségét a honvédelmi alapból biztosítják. A miniszter szerint a határvadászoknak készen kell állnia az erőszakos cselekedetek kezelésére.

12:20

12:20

Elfogadtuk Brüsszel javaslatait

A miniszter a forint gyengülését a háborúval és az emiatt bevezetett szankciókkal magyarázta - szerinte emiatt Amerika "nem gyengül", Kína és az ázsiai térség erősödik, miközben Európa a saját maga által bevezetett szankciók hatásaitól szenved. Az infláció tekintetében valamivel jobban áll Magyarország, mint a térség országai, a devizaárfolyam szempontjából rosszabbul - mondta a miniszter.

Az Európai Bizottsággal folynak a tárgyalások a helyreállítási alap forrásairól, a kormány kiküldte javaslatait Brüsszelbe, miután a Bizottság nyilvánvalóvá tette, milyen területeken vár előrelépést.

Négy fontos területen elfogadtuk a Bizottság álláspontját - mondta Gulyás Gergely.

1. Magyarország a nemzeti forrásból megvalósuló közbeszerzéseknél is 15 százalék alá mérsékli az egyajánlattevős közbeszerzések arányát.

2. Korrupciüs büntetőügyekben az ügyészség döntésével szemben lesz helye bírósági jogorvoslatnak;

3. A kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi konzultációra időt biztosítanak; a kormány a speciális, rendkívüli jogalkotási lehetőségek arányát csökkenti.

4. Magyarországnak az EU-s források jelentős részét arra kell fordítania, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érjük el - ez a helyreállítási alap támogatási forrásaira is vonatkozik, ha megegyezés születik, akkor jövő év augusztusáig hitelt is igénybe veszünk erre a célra.