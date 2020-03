A legesélyesebb milliárdos kiszállt az elnökjelölti versenyből

A szuperkedden 14 tagállamban - Alabama, Arkansas, Colorado, Észak-Karolina, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont és Virginia - és egy tengerentúli területen, Amerikai Szamoán tartottak előválasztásokat. A jelöltállítás szempontjából sorsdöntő előválasztás során ez az egyik legfontosabb esemény, amely után rendre letisztul, hogy melyik jelölteknek marad esélye. A mostani eset után úgy tűnik, hogy két jelölt marad talpon, amit jelez, hogy a versengésbe csak később beszálló, de óriási összegeket megmozgató Mike Bloomberg visszalépett. A világ 10 leggazdagabb embere között számontartott milliárdos szerdán jelentette be, hogy nem folytatja tovább az elnökjelölti kampányt. Azt is jelezte, hogy Joe Bident fogja támogatni a versengésben.

A reggel megismert adatok szerint Biden tarolt a déli államokban, és összesen nyolc államban győzött: Virginiában, Észak-Karolinában, Alabamában, Tennessee-ben, Arkansas-ban, Oklahomában, Minnesotában, sőt, még az északkeleti Massachusettsben is. A volt alelnök győzelme földcsuszamlásszerű volt Virginiában, Észak-Karolinában és Alabamában, ahol nagyrészt a viszonylag nagy lélekszámú afroamerikai közösségek támogatására is számíthatott. Sanders a demokraták nyári elnökjelölt-állító konvenciójára legtöbb, 415 delegátust küldő államban, Kaliforniában hódította meg a választókat. Az este folyamán sokáig úgy tűnt, hogy a szintén sok, 228 delegátust a konvencióra küldő Texasban is a magát demokratikus szocialistának valló Sanders nyerte el a választók bizalmát, de éjjel fordult a kocka Biden javára.

Mike Bloomberg a visszalépés kapcsán azt mondta: három hónappal ezelőtt azért szálltam be az elnökjelöltek versenyébe, hogy legyőzzem Donald Trumpot. Ma ugyanezen okból szállok ki a versenyből. Számomra ugyanis egyértelmű, hogy a maradásom megnehezítené e cél elérését. Azt is jelezte, hogy Trump ellen úgy van esély, ha a demokraták egy erős jelölt mögött felsorakoznak, Bloomberg szerint ez nem lehet más, mint a korábbi alelnök, Joe Biden. Neki ugyanis a legnagyobb az esélye az őszi elnökválasztáson legyőzni Trumpot.