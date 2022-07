A magyar gazdaság kapná a legnagyobb ütést az orosz gáz elzárásával

A Wall Street Journal cikke azt járja körül, hogyan használja fegyverként Vlagyimir Putyin orosz elnök az uniós gázszállításokat, illetve az ezek leállításával való fenyegetőzést.

Az írás azt nem tartja valószínűnek, hogy Putyin teljesen elzárná a gázcsapot, a megszólaló elemzők véleménye szerint inkább arra lehet számítani, hogy a mennyiségek alacsonyan tartásával tartja majd bizonytalanságban a kontinens vezetőit. Ily módon a gázárakat is a magasban tudja tartani, illetve még kisebb mennyiségekkel is komoly bevételekre tud szert tenni.

Ha azonban mégis bekövetkezne az orosz gázszállítások teljes leállítása, akkor az minden európai országnak komoly gazdasági problémákat okozna. A cikkben közzétett táblázat szerint azonban mind közül Magyarország számíthatna a legsúlyosabb következményekre, akár 6 százalék feletti értékben is csökkenhetne a magyar GDP ebben az esetben. A sorban ezután Olaszország, Szlovákia, Csehország, majd Németország következik, de a teljes Unió is akár két százalékot meghaladó visszaeséssel is szembesülhet.

A táblázatra a Vakmajom posztja hívta fel a figyelmet.