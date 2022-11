A magyar kormányt megkerülve oszt milliárdokat civil szervezeteknek az EU

Magyarország tavaly nyáron bukta el a Norvég Alap teljes összegét, miután az Orbán-kormány el akarta érni, hogy beleszólása legyen, mely szervezetek kezelhetik a civileknek járó pénzt, ez a 77 milliárdos összeg körülbelül 10 százaléka lett volna. Hosszas huzavona után a magyar és a norvég kormány abban állapodtak meg, hogy nyílt pályázaton választanak egy független alapkezelőt, amely rábólint majd a civileknek járó összegek szétosztására. Csakhogy amikor kiderült, hogy a pályázaton a megadott szakmai szempontok alapján az Ökotársat találták a legalkalmasabbnak, a magyar kormány nem volt hajlandó azt elfogadni - idézi fel a hvg.hu.

Míg a norvégok a magyar kormánnyal kialakult vita miatt egyetlen fillért sem küldtek Magyarországra, az Európai Bizottság segítségével most jelentős pénzhez fognak jutni helyi magyar nonprofit szervezetek, NGO-k. A Bizottság a következő két évben erre szolgáló körülbelül 50 millió eurós (20 milliárd forintos) keretéből már most biztos, hogy

3,4 millió eurót, vagyis 1,4 milliárd forintot éppen az Ökotárs Alapítvány oszthat szét köztük az uniós értékek, köztük a jogállamiság védelmére – tudta meg a lap.

Lényegi különbség, hogy a Norvég Alappal ellentétben ráadásul a magyar kormánynak semmilyen beleszólása nem lehet majd abba, hogy a pénzt mely nonprofit szervezetek kapják és milyen célokra, a támogatások ezúttal közvetlenül Brüsszelen keresztül érkeznek.

A hvg megjegyzi, Brüsszel a célok közé emelte be most az uniós értékek védelmét. A programról szóló végrehajtási határozatukban külön megemlítik, hogy „a közelmúlt fejleményei” alapján az uniós értékek tiszteletben tartása néhány tagállamban „nem magától értetődő”. Arra is utalnak, hogy „egyes tagállamok” ellen megindult a hetes cikk szerinti eljárás – azt nem nehéz kitalálni, hogy ez Magyarországot és Lengyelországot jelenti.

A CERV program uniós értékeket támogató ágának másik újdonsága, hogy a támogatásokat közvetlenül, a tagállami kormányok beleszólása nélkül osztják ki, mégpedig egy helyi közvetítő, vagyis koordinátor segítségével. A megoldás hasonlít a Norvég Alap működéséhez, ahol szintén egy alapkezelőn keresztül oszthatták volna ki a pénzeket a kisebb NGO-knak.

A lap felidézi, a programot tavaly hozták létre, honlapján pedig már az első nyerteseket is közzétették, ami Magyarország esetében egy meglepetést is tartogatott. Az uniós értékek védelmében szétosztott támogatások egyik koordinátora éppen az az Ökotárs Alapítvány lesz, amely miatt korábban a kormány lényegében lemondott a Norvég Alap pénzeiről.

Az összesen négy civil szervezetből álló konzorcium összesen 4 millió eurót, vagyis 1,6 milliárd forintot kap Brüsszeltől, hogy pályázatokon keresztül szétossza azt magyar civilek között. Ebből