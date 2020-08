Máris figyelmeztette Brüsszel Lukasenkát

Várhelyi Olivér is aránytalannak és elfogadhatatlannak nevezte a tüntetők elleni erőszakot a fehérorosz elnökválasztások éjszakáján. Ötven civil és 39 rendőr megsérült, összesen háromezer embert letartóztattak.

Az állami exit poll eredmények közzététele után az országban több helyen is összecsapások törtek ki a rendőrség és az ellenzék hívei között.

Az elnök idén júniusban Orbán Viktor miniszterelnököt is fogadta Minszkben egy hivatalos látogatás keretében.

A német kormány szintén azt közölte , hogy "erős kétségei" vannak a választással kapcsolatban, amely során a "minimális standardokat" sem tartották be. Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke viszont gratulált Lukasenkának a győzelemhez.

