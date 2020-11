A maszkviselés segít, az iskolabezásár nem a járvány megállításában

A WHO regionális vezetője emlékeztetett arra, hogy Európa az Egyesült Államokkal együtt újra a járvány középpontjában van. Néhány ország egészségügyi rendszere már most túlterhelt, és csak a múlt héten több mint 29 ezer halálos áldozata volt a koronavírusnak a kontinensen. Kluge hangsúlyozta: a későbbiekben fokozatosan és biztonságosan kell feloldani a szigorításokat, mert a túl gyors enyhítésnek negatív hatásai lehetnek a fertőzésszámra.

Koppenhágai sajtótájékoztatóján Kluge hangsúlyozta: a vesztegzárnak és a kijárási tilalomnak az utolsó mentsvárnak kellene lennie. A WHO regionális vezetője szerint a maszkviselés nem csodaszer, és más intézkedésekkel együtt hoz csak eredményt. Ugyanakkor úgy véli, ha az emberek 95 százaléka maszkot hordana, nem lenne szükség lezárásokra.

Az általános maszkviseléssel elkerülhetőek a koronavírus-járvány miatti újabb lezárások Európában - vélekedett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodáját vezető Hans Kluge csütörtökön.

