A minisztérium kész egyeztetni a pedagógusokkal, csak éppen az épületbe nem engedi be őket

A kormány számára a gyerekek és a szülők a legfontosabbak, az oktatásnak a gyermekek érdekét kell szolgálnia - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel. A tárca közleményében arra kérte a szakszervezeteket, hogy legyenek tekintettel a gyerekekre.

A "baloldali kötődésű szakszervezetek" 2010-ben nem szerveztek sztrájkot, amikor a pedagógusoktól a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett egyhavi bért - emlékeztettek.

A bérek rendezését 2010 után a kormány a pedagógusokkal kezdte. Béremelés tekintetében most az egészségügyi dolgozók, ápolók, orvosok és a szociális szféra dolgozói vannak soron, vita a további pedagógus-béremelés időzítéséről van - hangsúlyozta az Emmi. A kormány mindig kész tárgyalni, de a törvényeket mindenkinek be kell tartani - fogalmaztak, hozzátéve, hogy a legutóbbi sztrájk - a bíróság által is megállapított módon - "egyértelműen törvényellenes" volt.

Eddig a minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleménye. Ehhez képest a pedagógus-szakszervezetek ma délelőtt 10 órára, egy korábban leegyeztetett tárgyalásra érkező képviselőit már a minisztérium portájánal megállították.

A végül az épület előtt megtartott sajtótájékoztatón Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke elmondta, hogy tegnap este hatkor kaptak értesítést arról, hogy a Kisfaludy László helyettes államtitkárral megbeszélt találkozót lemondják, mivel a bíróság másodfokon kimondta, hogy jogellenes volt a január 31-i sztrájk, ezért a minisztériumnak meg kell vizsgálnia, hogy ez a döntés milyen hatást gyakorol a további tárgyalásokra, ezért a péntek délelőtti sztrájktárgyalás időpontját február 16. (szerda) 14 órára módosítják. A szakszervezetek jelezték, hogy számukra elfogadhatatlan, hogy az utolsó pillanatban változtatnak.

Szabó Zsuzsa azt is elmondta, nem adták fel a március 16-ára tervezett sztrájk megtartását, jogszerűségéért pedig mindent meg fognak tenni.