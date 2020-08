A nyugdíjakra idén eddig 6 százalékpontot vertek a keresetek

A KSH jelentéséből azt is megtudjuk, hogy az említett időszakban a reálkeresetek 5,1 százalékkal emelkedtek (a fogyasztói árak átlagosan 3,5 százalékos emelkedése mellett). A nyugdíjasok ehhez képest nemhogy reálemelkedésben nem részesültek, de a rájuk szabott fogyasztói kosár szerint számolt infláció miatt reálértelemben buktak.

S az elmúlt évek folyamata egyelőre idén is folytatódik, a jelek szerint a koronavírus-járvány nem fogta vissza brutálisan a keresetek növekedését. (Ezen a ponton fontos jeleznünk, hogy a KSH statisztikája nem tartalmazza az 5 főnél kisebb vállalkozások adatait, valamint sok cégnél az állam pótolta ki a válság miatt csökkentett béreket.)

Lapunk számos cikkben mutatta már be , hogy az elmúlt években mennyire elszakadtak a keresetek a nyugdíjaktól. Míg előbbiek a kormány minimálbér-emeléseinek továbbgyűrűző hatása, valamint a rendelkezésre álló munkaerő szűkössége miatt lendületesen, 10 százalék feletti mértékben emelkedtek, a nyugdíjakat csak a tervezett inflációval emelik.

A Központi Statisztikai Hivatal a minap közölte a keresetek alakulását az idén január és május közötti időszakra, a statisztikai jelentésből kiderül, hogy a nettó átlagkeresetek (a kedvezmények nélkül számolva) 8,8 százalékkal emelkedtek ebben az időszakban. A kedvezményeket is figyelembe véve 9,1 százalék jön ki. Eközben a nyugdíjak 2,8 százalékkal emelkedtek ugyanebben az időszakban.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!