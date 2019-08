A románok még mindig Daciát vesznek

A vizsgált időszakban 115 744 új autót értékesítettek, ebből 99 350 személygépkocsi volt, amelyek eladása 11 százalékkal nőtt. A haszongépjárművek értékesítése 1,1 százalékkal 16 394-re nőtt. Az eladott új járművek piacát továbbra is a Dacia dominálja 30 százalékos részesedéssel, második helyen áll a Daciat is birtokló francia Renault 9 százalékos piaci részesedéssel. Az eladott új autók között az elektromos és a hibrid járművek aránya elérte a 3,7 százalékot a tavalyi 2,5 százalék után. Az egyesület közlése szerint az utóbbi egy évben minden hónapban, kivéve márciust, nőtt az eladott új autók száma. Az eladott új járművek többségét, 57 százalékát jogi személyek vásárolták meg. A magánszemélyek vették meg a többi 43 százalékot, ami jelentős növekedést jelent, hiszen a tavalyi első hét hónapban arányuk 37 százalék volt. Az egyesület azt is közölte, hogy az amerikai Ford az első hét hónapban 0,7 százalékkal kevesebb, 83 727 járművet gyártott a dél-romániai craiovai üzemében és 2,2 százalékkal kevesebb, 83 192 autót exportált. Romániában két járműgyártó van, a Dacia még nem tette közzé a júliusra vonatkozó adatokat. Ők az első fél évben 9 százalékkal több, 191 776 járművet gyártottak a tavalyi év azonos időszakához mérten.