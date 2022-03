A Sberbank ügyfeleinek kártalanítását a hónap közepére ígérik

A kártalanítást személyenként legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő (38 millió forint) összegig végzik. Az átszámítás a március 2-ai MNB devizaárfolyamon történik - olvasható a közleményükben. A kártalanítást nem kell igényelni, a kifizetés alapját a bankban lévő személyes adatok jelentik.

Az OBA közölte, a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre vagy székhely címre.

Tájékoztattak továbbá, hogy a kártalanítási összegre nem vonatkozik a

kamatjövedelem-adó levonási kötelezettség. A magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére a kártalanítást 2,5 millió forintig a Magyar Postán keresztül rendezik; 200 ezer forintig házhoz kézbesítik, efelett az értesítésben megjelölt postafiókban történik a kifizetés a postai utalvány ellenében.

A megjelölt 2,5 millió forintos értékhatár felett a kártalanítás közreműködő bankon keresztül történik átutalással már meglévő számlaszámra, de a közreműködő banknál is lehetőség lesz számlát nyitni.

Az OBA az úgynevezett közreműködő bank kijelöléséről a későbbiekben a honlapján, illetve a hamarosan kiküldésre kerülő személyre szóló levélben is értesíti a betéteseket. A közreműködő bank március 18-t követően is folyamatosan a kártalanítandó betétesek rendelkezésére fog állni - húzták alá.

A magyarországi székhellyel rendelkező cégek - ideértve az egyéni vállalkozókat, társasházakat, alapítványokat, egyesületeket - 20 ezer forintot meg nem haladó kártalanítási összeg esetén banki átutalással kapják meg kártalanításukat, miután bejelentik a számlaszámukat az OBA felé. Az értékhatár feletti összeg esetén a kártalanítás közreműködő banknál történik banki átutalással már meglévő számlaszámra vagy a közreműködő banknál is lehetőség lesz számlát nyitni.

Külföldi cégek és magánszemélyek összeghatártól függetlenül az OBA-hoz történő bejelentés alapján banki átutalással kapják meg a kártalanítási összeget.

Az OBA megerősítette, hogy jelenleg a betéteseknek további teendője nincs, és arra biztatta az érintetteket, hogy kövessék figyelemmel az OBA által nyújtott tájékoztatást.

A Start-számlával rendelkező betéteseknek nem lesz teendőjük; a Magyar Államkincstár a jogszabályi előírások alapján, a szülő vagy hozzátartozó intézkedése nélkül automatikusan kincstári Start-értékpapírszámlát nyit, ahova az OBA a Sberbanknál vezetett Start-számlák egyenlegét átutalja.

Amennyiben a betétes a 100 ezer eurónak megfelelő forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni - hívta fel végül az OBA a figyelmet.

Az MNB március 2-án közölte, hogy miután az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál, a jegybank is visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. (MTI)