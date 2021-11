A színházi dolgozóknak is kötelező az oltás?

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten jelentette be, majd kormányrendeletben rögzítették is: a közszférában dolgozók közül – az egészségügyi dolgozók után – oltásra kötelezik a köznevelésben és szakképzési intézményekben, a felsőoktatásban és kulturális területen alkalmazottakat, a rendvédelem hivatásos állományát, a honvédségnél még a hivatali dolgozókat is, a bentlakásos szociális intézményekben, gyermekvédelemben dolgozókat és a NAV munkatársait. Az állami szférában az ügyfelekkel találkozó munkatársaknak december 15-ig, az egyéb munkakörökben dolgozóknak 2022. január végéig kell beadatni a védőoltás első dózisát. Az önkormányzati szférában a polgármester dönthet, hogy kinek írja elő a védőoltást.

Kapcsolódó cikk Külön szabály rendelkezik az állami és önkormányzati dolgozók kötelező oltásáról A rendszeresen ügyfelekkel találkozóknak december 15-éig, a többieknek január 31-éig kell beoltatniuk magukat.

Mivel az állami szférában a kulturális alkalmazottak a színházak dolgozói is, azzal a kérdéssel fordultunk három érintett budapesti színházhoz, hogyan érinti a társulatot és a többi dolgozót a rendelet.

A Vígszínház várja a hatóságok pontos állásfoglalását. Fotó: Facebook A Vígszínház várja a hatóságok pontos állásfoglalását. Fotó: Facebook

A Budapesti Operettszínház rövid válaszában kifejtette, hogy tudomásul vették a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletet. Intézményük ahogy eddig, úgy a jövőben is az érvényes járványügyi szabályok szerint jár el.



Arra nem tértek ki válaszukban, hogy intézményükben mekkora az átoltottság, tudnak-e olyan kollégáról, akit érinthet az egyéves fizetés nélküli szabadság.

Kérdésünkre a Thália Színház azt közölte, hogy minden dolgozójuk be van oltva, vagyis az átoltottságuk 100 százalékos. Náluk tehát már biztos, hogy a kötelező oltás miatt senkitől nem kell még csak időlegesen sem megválniuk.

A Nemzeti Színház kommunikációs osztálya így reagált megkeresésünkre:

„Nem készítettünk felmérést az átoltottság kapcsán, így a további kérdésekre sem tudunk válaszolni.”

Ezek a bizonyos további kérdéseink arra irányultak, hogyan fogadták az oltás kötelezővé tételét, helyeslik-e, vagy fenntartással fogadták-e azt, tudnak-e olyan kollégáról, akit emiatt egy éves fizetés nélküli szabadságra kell küldeniük, vagy aki emiatt otthagyja a színházat, s hogy az esetlegesen kieső kollégákat mennyire nehéz pótolni?

Más forrásból ugyanakkor az jutott a tudomásunkra, hogy november közepéig mégis csak készül egy anonim felmérés az intézményen belül, amelyből majd világossá válik, hány ember nem oltatta még be magát, vagyis a kollektívából kiket érint a kötelező vakcináció.

Bár kérdéseinket elküldtük több fővárosi fenntartású színházhoz is, közben immár ténnyé vált, hogy a Fővárosi Önkormányzat színházainál nem kötelező az oltás. Az Örkény Színház ennek ellenére mégis tájékoztatta lapunkat, s kitért arra, hogy dolgozói 99 százaléka be van oltva.

„Színházunkban természetesen kötelező az üzemi területen is a maszkviselés, rendszeresen tesztelünk, oltatlan dolgozóinkat pedig minden nap. Szigorú protokollunk van a kontaktszeméllyé vált kollégák karantén időszakára és tesztelésére is”.

Az olyan teátrumokban viszont, mint a Vígszínház, amely kettős fenntartású, fővárosi és állami, még nem egyértelmű a helyzet. Ezzel együtt egyáltalán nincsenek rossz helyzetben, hiszen igen magas náluk is az átoltottság, az önkéntes bevallások alapján a dolgozók 91 százaléka kért és kapott valamelyik vakcinából.

„Ahogy az egész pandémiás időszakban, úgy a jövőben is kiemelten fontosnak tartjuk nézőink és munkatársaink egészségének védelmét. Ennek egyik legfontosabb eszköze az oltás, ez nyilvánvaló számunkra, de tagadhatatlanul volt bennünk aggodalom, hogy a kötelezővé tétel munkatársak elvesztésével járna. Ez egy új helyzet, így most egyeztetünk a kollégákkal. Emellett várjuk a hivatalos szervek pontos állásfoglalását is” - írják válaszukban.

Azt is hangsúlyozzák, hogy nemcsak egyetlen színművész kiesése jelentene óriási problémát, ugyanis színházuk szinte minden területén pótolhatatlan munkatársak dolgoznak.

A lapunknak visszajelző vidéki teátrumok közül az önkormányzati fenntartású Kecskeméti Katona József Színház arról tájékoztatta lapunkat, hogy egyelőre még nem született döntés a kötelező oltásról, jelenleg még egyeztetések folynak az ügyben.