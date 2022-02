A többezres menekültáradat után megcsappant a forgalom – pillanatfelvétel a magyar-ukrán határról

Megcsappant a forgalom a magyar-ukrán határon – mondja Herka István, Beregsurány polgármestere.

"Csütörtökön több ezren jöttek át, folyamatos volt a forgalom. Senki sem maradt a településen, mindenki az ország belseje felé igyekezett. Aztán este tíz órakor bejelentették, a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak nem hagyhatják el Ukrajna területét. Azóta is jönnek ugyan, de jóval kevesebben, főleg az idősebbek, fiatal édesanyák gyerekkel és fiatal fiúk és lányok. Akadnak most már alkalmi vendégeink a melegedőben. Ők sem maradnak nálunk, de akiért este jönnek, az megpihen a faluban.

Tegnap a járási hivatal és a Magyar Vöröskereszt is megkereste az önkormányzatot, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk ideiglenesen a menekültekről. Vannak erre kijelölt helyiségeink, a kultúrház és a tornacsarnok, ugyanúgy megoldjuk mindenki elhelyezését, mint korábban az árvíz idején. Játékokat vittünk be a gyerekeknek, gyümölcsöt, ennivalót. Aki igényli, főtt ételt is kap, a konyhánknak van erre is kapacitása."

Cigánd is befogad

A zempléni Bodrogköz nem esik útba a Kárpátalja felől menekülőknek, de ha valaki Miskolc felé venné az irányt, azt úgy is megteheti, ha Kisvárdánál letér Cigánd felé. A bodrogközi város polgármestere közösségi oldalán felhívást tett közzé, aki tud szabad szálláshelyet biztosítani, jelezze az önkormányzatnál.

Alig tettem közzé a posztot, kilencen már jelentkeztek is – mondja Oláh Krisztián. – Azt hozzá kell tennem, erre semmilyen hivatalos felkérést nem kaptam, de azt szoktam mondani, mindenre időben kell felkészülni. A bodrogközi emberek nagyon segítőkészek tudnak lenni, különösen baj idején és most ilyen időket élünk. Természetesen az én gondolataim is csak a háború körül járnak. Annyi egymásnak ellentmondó információt hallottam, olvastam, hogy ma hajnalban nem bírtam tovább, két órakor elindultam a záhonyi határállomáshoz. Beszélgettem a Kárpátaljáról érkezőkkel, hová mennek, szükségük van-e esetleg segítségre. Mindannyian azt mondták, előre egyeztették, hol fogadják be őket az ismerősök, rokonok. A legtöbben a környékbeli nagyobb városok – Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc – felé vették az irányt, de sokan mondták, Budapestre utaznak, ott próbálják meg átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Csütörtökön napvilágot látott a hír, hogy esetleg újra megnyithatják Győr-Moson-Sopron megyében a vámosszabadi menekülttábort.

Miután nem az önkormányzat nyitotta és üzemeltette a tábort, ezért erről nem mi fogunk dönteni – mondta érdeklődésünkre Ambrus Gellért, a település polgármestere. – Hallottam erről a híresztelésről, de egyetlen hivatalos szerv sem kereste meg az önkormányzatunkat, hogy értesítsenek az újranyitásról és tudomásom szerint ezt nem is tervezi a Belügyminisztérium.

