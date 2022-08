A vásárlók hisznek a Velencei-tóban, ezért kapkodják el a nyaralókat

Egyre rosszabb hírek jönnek a Velencei-tó vízállásáról, ezáltal lassacskán elvész a tó varázsa. A lakóingatlanokat viszont nem apadó lelkesedéssel vásárolják, igaz, az árak már-már elviselhetetlenül magasak.

Lapunk is többször beszámolt arról, hogy milyen erős az odaköltözési hullám, illetve milyen beruházások zajlottak és zajlanak a tó körül. Sokat javult a kereskedelmi infrastruktúra, de például a szociális intézményhálózat nem képes lépést tartani azzal, amilyen ütemben növekszik az állandó lakosság. A tó körzetében található települések elvileg együttműködnek a helyzet javítása érdekében, de eddig ennek nem sok foganatja van.

A Velence korzó - rossz időben. Fotó: velencei-to.hu A Velence korzó - rossz időben. Fotó: velencei-to.hu

Gárdony és Velence soha nem látott drágasággal véteti észre magát, az ingatlan.com adatai szerint a második félév végén már 780-800 ezer forintos négyzetméterár volt a jellemző. Még három éve is csak 400-500 ezer forintnál tartottunk. Megjelentek 3-4 szintes társasházak, ami nem nagyon volt jellemző, ott már fehérvári árakkal találkozunk. Javában épül a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia és három éve kész a Testnevelési Egyetem edző központja.

Drágul, de még nem ilyen magasak az árak az egyre jobban feljövő Tisza-tó körül. Az ottani települések közül Tiszafüred, Abádszalók és Sarud volt a legkeresettebb, ezeken a településeken négyzetméterenként 255-385 ezer forintért kínálták eladásra az ingatlanokat. Tavaly még alacsonyabb árakkal találkozott a vevő ezen a környéken, ahogy az alábbi grafikon is mutatja. Ez a toplista már évek óta stabil, legfeljebb az az érdekes, hogy Abádszalók lekerült az első helyről. Viszont a kelet-magyarországi üdülőövezet egyre népszerűbb, a rövid távú bérbeadás is elég jó üzlet így a főszezonban.

Aki a tisza-tavi települések egyikén szeretne letelepedni vagy ingatlanba fektetni megtakarításait, annak a hevesi oldalon (Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána, Kisköre) a megyei átlagáraknál 4 százalékkal kedvezőbb átlagos négyzetméterárral kell kalkulálnia, ezeken a településeken átlagosan 22,5 millió forintba kerül az otthonteremtés. A tó túlsó partján (Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Abádszalók, Tiszabura) kisebb keretből is megoldható a vásárlás, 200 ezer forint körüli négyzetméterárakon, átlagosan 21 millió forintért már kapható ingatlan.

„A fejlődő turizmus infrastruktúrára tett jótékony hatása az ingatlanárakon is érzékelhető. Míg a balatoni nyaralóárak az egekig érnek, addig az elmúlt évek áremelkedése ellenére a Tisza-tó környéki települések egy átlagos vásárló számára is elérhető alternatívát nyújtanak a nyaralópiacon. A magyar tengernél ritkaságnak számító, vagy csak millió feletti négyzetméteráron kínált vízparti ingatlanokat kereső közönség nagyobb szerencsével talál elérhető árú ingatlant a tisza-tavi piacon. A Falusi CSOK pedig a vidéki életet választó családok életét könnyíti meg, hiszen a tó közelében több településen is elérhető segítséget jelent az otthonteremtésben.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A tavakkal kapcsolatosan a portál megjegyezte, hogy az eladásra kínált lakóingatlanokra vetített érdeklődések alapján az alacsonyabb áron elérhető települések is helyet kértek maguknak. A május elejétől augusztus közepéig tartó időszak összesített keresletét tekintve továbbra is a legnépszerűbb Balaton-parti település Siófok, ahol az átlagos négyzetméterár az idén majdnem 1,3 millió forint volt.

Második helyen áll Balatonalmádi a maga 829 ezer forintos árával, a harmadik pedig Balatonfüred 1,06 milliós összeggel. A balatoni piacon a top 10-ben van még többek között Keszthely Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméterárak.