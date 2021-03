Aggasztó járványhelyzet: soha ennyien nem kerültek lélegeztetőgépre egy nap alatt

3456 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 532 578 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az alacsonyabb, azonosított fertőzöttszám összefüggésben lehet azonban a korábbiaknál kevesebb teszt elvégzésével is: kevesebb mint 14 ezer mintavétel történt az elmúlt 24 órában, a pozitivitási ráta így 25 százalékos.

Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 421 főre emelkedett. A napon belül elhunytak száma sose volt még ilyen magas, az eddigi rekord 193 fő volt, amit még december 6-án regisztráltak a hatóságok. A 100 ezer lakosra jutó halálozásokat tekintve a régió élmezőnyében vagyunk.

A gyógyultak száma jelenleg 359 061 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 156 096 főre emelkedett. 10 284 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1167-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházi kezelésre szorulók száma drasztikus mértékben emelkedik: immár harmadik napja kiugró számú beteg kerül kórházba. A vasárnapi és hétfői 530-540 fő után most 440 betegnek kellett valamelyik egészségügyi intézménybe befeküdni. Ilyen ütemű növekedésre a járvány korábbi szakaszában egyszer sem volt példa.

Lélegeztetőgépekre is nagyon sokan kerültek, 100 új beteg esetében volt erre szükség a napi adatok alapján. Ilyen magas számra se volt még eddig példa.

Már 1 397 342 fő a beoltottak száma, ebből 406 746 fő már a második oltását is megkapta - ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában több mint 50 ezer oltást adtak be. Az Operatív Törzs egyben arra is figyelmeztet, hogy a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma.