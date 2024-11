Akár 800 ezres kezdő fizetésre is számíthatnak az olyan informatikusok, akiknek egyéb előképzettségük is van

A munkáltatók egyúttal előnyben részesítik azokat a junior informatikusokat is, akik különböző iparágakban szerzett munka- és projekttapasztalatokkal – és esetleg menedzseri készségekkel és jó kommunikációs képességekkel – is rendelkeznek. Ez derül ki az egyik legnagyobb hazai IT képzési központ, a PROGmasters közleményéből, amely nagyvállalati partnercégeinek tapasztalatait foglalja össze.

A közlemény szerint ezek a szakemberek már junior informatikusként is akár 800 ezer forintos kezdő fizetésre számíthatnak, ami 2-4 év után, medior szinten már bruttó 1-1,5 millió forint körül alakulhat, míg a senior szakemberek fizetése elérheti a 2,5-3 millió forintot is.

Egyébként nem csak a versenyszférából érkező jelöltekre van igény a munkáltatók részéről: van olyan partnercég is, amely kifejezetten oktatási területen szerzett szakmai tapasztalatokkal rendelkező végzetteket keres, akik az új kollégák betanításáért és a felhasználók oktatásáért felelnek majd, derül ki a közleményből.