Akit nem nevezünk nevén: szinte mindent elér a cenzúra a kínai interneten

A kkv-knak is jár a korszerű iroda, és vásárolhatnak is, mert van hozzá forrás

Nem túlzás, hogy megint a bérlő a király az irodapiacon, különösen ha kkv-ról van szó. Persze a kedvezményeknek is van határa, de az biztos, hogy a bérbeadók most a kegyeiket keresik. Minden kategóriában és akár úgy is, hogy mindenre kiterjedő felújítással emelik az irodaház szolgáltatási színvonalát. Közben pedig bevetik a legkorszerűbb digitális megoldásokat, üzemeltetési eszközöket és területhasznosítási ötleteket.