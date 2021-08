Alig hull hó az Andokban, veszélyben a hegység közelében élők vízellátása

Megaszárazság sújtja az Andok hegyvonulatait: az elmúlt csaknem egy évtizednyi aszályt követően, amelyet a globális felmelegedéshez kötnek a kutatók, idén alig esett hó a dél-amerikai hegység területén.

A gyér eső és hóesés nyomán az Ecuador és Argentína között magasodó fenséges hegyek nagy részét csupán foltokban, vagy egyáltalán nem borítja hó.

Ricardo Villalba, az Argentin Hó-, Gleccser- és Környezettudományi Tanulmányok Intézetének (IANIGLA) vezető munkatársa szerint mivel a régióban csökken a csapadék mennyisége és a gleccserek is visszahúzódnak, azok a közösségek, amelyeknek vízellátását a hegyek biztosítják, valószínűleg vízszűkébe kerülnek.

"A csapadék hosszútávú csökkenésének, egy megaszárazságnak vagyunk szemtanúi" - mondta Villalba. "Ha az ember megnézi most a csapadékmennyiség szintjeit a Kordillerák területére vonatkozóan, akkor azt látja, hogy egyáltalán nem havazott vagy csak nagyon keveset" - tette hozzá a szakember.

A déli féltekén most van tél, ilyenkor kellene tetőznie a havazásnak. A tavalyi és idei júliusi műholdas felvételeken jól látszik, hogy csökkent az Andokban a hótakaró, és ezt tükrözi a folyók vízállása is.

