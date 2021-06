Alig volt olyan Covid-teszt, ami pozitív lett - gyorsan fogynak az oltásra várók

A friss tájékoztatás szerint 275 az új koronavírusos fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 987 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 25 148 tesztet végeztek el, ezeknek mindössze 1,1 százaléka lett pozitív - ez a legalacsonyabb pozitivitási ráta a harmadik hullám idején.

Elhunyt 13 beteg, így az elhunytak száma 29 774 főre emelkedett. A gyógyultak száma 2026-tal nőtt, jelenleg 705 378 fő mondhatja el hivatalosan, hogy túl van a betegségen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 1764-gyel 69 835 főre csökkent.

837 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez 110 fővel kevesebb, mint az egy nappal korábbi adatközlés idején. Közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen - ez 10 fős csökkenést jelent 24 óra alatt.

Már csak 41 ezer olyan regisztrált van, aki még nem kapott oltást

A beoltottak száma 5 206 951, a regisztráltak száma pedig 5 millió 248 ezer fő - a regisztráltak 91 százaléka már megkapta az oltást, a különbség már csak 41 ezer fő. Miközben egy nap alatt 30 ezerrel nőtt az első oltásukat megkapók száma, a regisztráltak száma csak 12 ezerrel lett magasabb. Ez azt jelenti, hogy ha érdemben növelni akarja az átoltottságot a kormány, akkor valahogy rá kell venni a regisztrációra a lakosságnak azt a részét, akik eddig nem jelentkeztek oltásra - vagy regisztráció nélkül is el kell kezdeni oltani embereket.

Az operatív törzs tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott: zajlik a külhoni magyarok és a nálunk élő külföldiek regisztrációja is, valószínűleg június 2. felében indulhat meg az ő oltásuk - emellett mérlegelik azt is, hogy megkezdjék-e a 12-15 éves korosztály oltását is.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.