Amikor a hóhért akasztják: megawattóránként 429 euróért kapja a gázt az energetikai hivatal

Megawattóránként nettó 169 596,64 forintért vásárol gázt egy évig a hazai energiaárak megszabásáért felelős Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) – derül ki az uniós közbeszerzési értesítő szerdai számából. A tender adatai szerint a szerződött 1014 megawattórányi földgázt az MVM Next szállítja az MEKH-nak október 1-jétől egy évig, a közbeszerzés nettó végösszege így csaknem 172 millió forint lett az eredetileg becsült 56 millió forint helyett. Ám ha az MEKH igénybe veszi a 20 százalékos opciót is, akkor a nettó gázköltsége 206 millió forintra fog rúgni.

Az egységenként 169 ezres gázár igencsak magasnak tűnik még akkor is, ha az tartalmazza a rendszerhasználati díjakat is. Az ajánlatokat szeptember 12-ig kellett benyújtani, ekkor pedig a most már csak 100 euró körül mozgó földgázár még majdnem kétszer ennyi, 190,59 euró volt a rotterdami tőzsdén. Ezen a napon a jegybank 395,06 forinton jegyezte az eurót, így

az MVM Next által ajánlott megawattóránkénti ár 429,29 eurónak felel meg.

A mostanában lejáró gázszerződésekre rendszeresen ilyen magas árajánlatot ad az MVM Next. Korábban beszámoltunk arról, a főváros tulajdonában álló Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egy megawattórányi gázenergiáért 335,8 eurót fog fizetni.

Hasonlóan magas árajánlatokat kaptak a hazai energiaszolgáltatótól a fővárosi színházak. Az ő gázbeszerzéseiket ebben a cikkünkben hasonlítottuk össze:

