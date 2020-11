Arizonát is megnyerte Biden

Bár a távozó elnök országosan jelentősen növelte bázisát 2016-hoz képest, most ez is kevés volt a győzelemhez. Ennek lehetséges okairól ebben a cikkben írt laptársunk, a Privátbankár.hu.

A megválasztott amerikai elnök 0,3 százalékponttal, mintegy 11 ezer szavazattal nyert vetélytársa, Donald Trump előtt a New York Times szerint . Ezzel 11-gyel, 290-re növelte elektori szavazatainak számát. (A győzelemhez 270 voks kellett.)

Ezt nagyjából eddig is tudni lehetett, most viszont már biztossá vált.

