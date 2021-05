Az autósok is reagáltak az égbe szökő üzemanyagárakra

Az utóbbi hónapokban Magyarországon is fókuszba került az infláció. Több ok is volt, amely miatt az általános árszínvonal megugrott, ezek közül az egyik legfontosabb az egy évvel korábbihoz képest elszálló üzemanyagár volt. Ebben persze az is közrejátszik, hogy tavaly a koronavírus-járvány kitörését követően elrendelt nagyon szigorú korlátozásokra és a várható gazdasági zuhanásra reagálva az üzemanyagárak világszerte zuhantak. Jellemző, hogy Magyarországon például 2020-ban 280 forint is volt a 95-ös benzin ára, ami sokéves mélypontot jelentett. Ezzel szemben idén áprilisban stabilan 400 forint feletti összeget kellett literenként a 95-ös benzinért leszurkolni, sőt volt olyan hét, amikor erősen közelített a 2012-es történelmi maximumhoz is a fizetendő összeg.

Megdobta az inflációt

A nominálisan is magas árak, illetve a bázishoz képest különösen fájdalmas megugrás az első negyedévben több alkalommal is visszaköszönt az inflációban. Ez persze abból a szempontból nem meglepő, hogy a KSH által számított inflációs kosár egyik meghatározó tagjának számít, hiszen abban 6 százalékos súlyt tesz ki.

2021 januárjában az éves összevetésben számított infláció 2,7 százalék volt, míg a maginfláció 4,2 százalékon alakult. Emögött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzése szerint elsősorban az alkohol és dohánytermékek magasabb árdinamikája állt. Megjegyezték ugyanakkor, hogy az üzemanyagárak az előző hónaphoz képest a kőolaj világpiaci árának emelkedésével párhuzamosan nőttek. Az infláció februári alapértéke már meghaladta az MNB által kívánatosnak tartott 3 százalékos szintet, igaz az egy százalékos toleranciasávon bőven belül volt. Az infláció ekkor 3,1 százalék volt, míg a maginfláció 4,1 százalékon alakult, az MNB értékelése szerint az infláció emelkedését az üzemanyagok árnövekedése okozta. Márciusban tovább „ballagott felfelé” az általános árszint, az éves összevetésben számított infláció 3,7 százalék volt, míg a maginfláció 3,9 százalékon alakult.