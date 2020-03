Az egész ország területére kihirdette a vészhelyzetet a kormány!

Szerdán délután jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Bizonyos tekintetben példátlan intézkedésekről döntött a kormány, amire a rendszerváltás óta nem volt precedens - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Három szakaszra bontható a járvány egésze:

egyedi esetek

csoportos megbetegedések is kialakulhatnak, mint arra Európában már van példa,

és a megbetegedés tömegessé válhat.

A kormány a megelőzés jegyében döntött szakemberekkel történő egyeztetéseket követően.

A kormány mai napon az Operatív Törzs és Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára vészhelyzetet hirdet az ország teljes területére. Ez a rendkívüli jogrend a legszélesebb jogköröket biztosítja. A következő időszakban kormányrendeletek fogják tisztázni a részleteket.

Beutazási tilalmat rendelünk el Olaszországból, Dél-Koreából és Kínából, kivéve magyar állampolgárokat, esetükben pedig hatósági karantént rendel el a kormány. Vonatokat, buszokat, repüőket leállítják ezeket az országokból, valótlan nilyatkozattétel szankciókat von maga után. Ez ma éjféltől lép életbe - válaszolta Gulyás Gergely újságírói kérdésre.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, a repülőjáratok tekintetében megkapják a megfelelő információkat, nem lehet kijátszani a rendszert, ha tehát valaki kerülőúton, például Olaszországból Franciaország érintésével repül Magyarországra, arról is tudni fognak. Aki autóval, vonattal érkezik, azoknak a határon választ kell adniuk, jártak-e az érintett országokban. Ha nem mondanak igazat, annak büntetőjogi következményei lehetnek.

Az összes szlovén és az osztrák határátkelőhelyen visszaállítják a határellenőrzést. Az intézkedést a Belügyminisztérium hajtja végre, de hogy hány órára van ehhez szüksége, arról a minisztérium tud majd tájékoztatást adni, de a rendelet azonnali hatállyal életbe lép, és legkésőbb ma éjfélre megtörténik az ellenőrzés visszaállítása.

Intézménylátogatási tilalmat rendelnek el az egyetemeken. Az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában történhet. Ezt az intézkedést főként a sok külföldi hallgató miatt kellett meghozni.

Az iskolák bezárását még nem tartják indokoltnak, mivel a gyerekek a legkevésbé veszélyeztetettek jelen állás szerint, és ha ilyen történne, fennállna annak a veszélye, hogy meg kell ismételni a tanévet - magyarázta a miniszter. Hozzátette, az óvodák és az iskolák saját hatáskörben dönthetnek bezárásról.

Betiltja a kormány a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb szabadtéri rendezvények megtartását is. Ez már szórakozóhelyekre, színházakra is vonatkozik, de cégekre, munkahelyekre és bevásárlóközpontokra nem. Utóbbi ugyanis szükséges a létfenntartáshoz, hogy az emberek be tudjanak vásárolni.

Felfüggesztik a Határtalanul! programot, a diákok külföldi nyelvtanulási lehetőségeire vonatkozó programot is egy évvel elhalasztják és megtiltják az osztálykirándulások lebonyolítását is.

Abban az esetben, ha valakinek a napokban, vagy a veszélyhelyzet idején járna le valamilyen okmánya, azt a rendkívüli jogrend megszüntetéséig nem kell megújítani, érvényesek maradnak.

Ezek a döntések visszavonásig érvényesek - mondta Gulyás Gergely.

Gulyás elmondta, hogy a vészhelyzet kihirdetésére azért is volt szükség, mert a hatósági karantén elrendeléséhez ez elengedhetetlen, valamint az egyetemek bezárása sem történhetne meg az intézkedés nélkül.

A fentieken túlmenően felmerült a kormányülésen, hogy betiltják a miséket és istentiszteleteket, erről Semjén Zsolt egyeztet az egyházakkal, utána születhet majd döntés.

Gulyás Gergely elmondta:

A járvánnyal kapcsolatosan nem hetekről, hanem hónapokról beszélhetünk.

Kiemelte: jelentős és súlyos gazdasági következményei lesznek a járványnak. Ezek enyhítésére a kormánynak lesznek gazdasági intézkedései, de az első, hogy az emberek egészségében keletkező károkat minimalizálni tudják.