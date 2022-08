Az egészségesen étkezőknek kevésbé fog fájni a brutális infláció

Azt kedd óta tudjuk, hogy az előző év azonos időszakához képest júliusban 13,7 százalék volt az infláció, ezen belül pedig 27 százalék volt színtisztán az élelmiszerek drágulása. Mostani cikkünkben azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy a KSH adatai szerint a január-júliusi időszakban 16,8 százalékos élelmiszerinfláció hogyan jelenik meg az egészséges ételelekben: milyen árakkal és áremelkedéssel szembesülnek azok, akik elköteleződnek az egészség mellett?

Csirkemell, pulykamell

A jelenleg a kormányzati árstop alá tartozó csirkemell esetében valószínűleg senkit sem lep meg az, hogy az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem mozdult a termék átlagára a Központi Statisztikai Hivatal számai szerint – hiszen hatóságilag nem változhatott. Idén januárban 1730 forintot adtunk átlagosan egy kiló csirkemellért, ehhez képest a júliusban mért árstopos, 1680 forintos ár közel 3 százalékos árcsökkenés. Az árstop jelentőségét némileg árnyalja, hogy az adatközlés 2018-as kezdete óta is csak körülbelül 300 forinttal kerül többe egy kiló csirkemell, azaz az árak nagyjából 26 százalékkal emelkedtek 2018 óta.

A csirkemell áránál sokkal érdekesebben alakult a diétázók másik kedvencének ára: a pulykamell ugyanis nem került be a kormányzati árstop alá, így semmi sem lassítja az áremelkedést. De mennyi az annyi? 2022 júliusában egy kiló pulykamellért 2490 forintot adtunk átlagosan, ehhez képest januárban még csak 1970 forintot – a húsféle ára egyébként tavaly nyár óta ebben az árkategóriában mozgott, csak idén kezdett el emelkedni. Ez azt jelenti, hogy csak az idei év januárja és júliusa között 26,3 százalékkal drágult a pulykamell kilója, míg az adatközlés 2018-as kezdetéhez képest 43,9 százalékkal.

Pulykamell sonka

A 100 grammonként csak nagyjából 120 kalóriát tartalmazó pulykasonka szintén jó választás, hogyha valamilyen speciális étrendet követünk – ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a terméket elég csúnyán elérte az infláció az elmúlt hónapokban.

Ahogy az a grafikonunkon is látszik, csakúgy, mint a pulykamellfilé esetében, a sonkánál is 25 százalék feletti az áremelkedés az idei évben, hiszen júliusban már 4040 forintba került a termék kilója átlagosan. Érdekes, hogy 2018-hoz képest a sonka még jobban megdrágult, mint a filé, 47,4 százalékkal.

Zöldség-gyümölcs

Végül kíváncsiak voltunk arra is, hogy bizonyos, diétás és egészséges étrendekben gyakran előforduló zöldségek és gyümölcsök ára hogyan alakult az elmúlt hónapokban, hiszen ezek nélkül tényleg nem lehet elképzelni a kiegyensúlyozott étkezést.

Egy alma egy nap nemcsak az orvost, hanem az inflációt is távol tartja; feltéve, ha abból indulunk ki, hogy a KSH által rögzített 465 forintos átlagár csak 60 forinttal emelkedett a januárihoz képest, így 14 százalékos drágulást rögzítve. Ha viszont már 2018-hoz hasonlítjuk az árakat, sokkal kellemetlenebb meglepetésre ébredhetünk, az akkor mért kilós almaárhoz képest több mint 50,9 százalékkal fizettünk júliusban többet.

25,1 százalékkal került júliusban többe egy kiló sárgarépa, mint idén januárban, feltéve, hogyha találtunk a boltokban a 400 forintos átlagáron. Ami viszont ennél sokkal meghökkentőbb, hogy az adatközlés 2018-as kezdetéhez képest több mint 105 százalékkal drágult a sárgarépa, így a jelen cikkben vizsgált ételek közül a 2018-as árhoz képest messze ez a zöldség drágult meg a legjobban.

Két zöldség esetében is érdekes eredményre jutottunk, ugyanis mind a paradicsom, mind az uborka kilója olcsóbb volt júliusban, mint januárban, a paradicsom esetében a júliusi 748 forintos ár 21,3 százalékos árcsökkenést jelentett, míg az uborka júliusi 654 forintos ára 35,2 százalékos olcsósodást mutatott. Mind a paradicsom, mind az uborka olcsóbb jelenleg átlagosan, mit 2018-ban, az adatgyűjtés kezdetén volt. A zöldségeknél és gyümölcsöknél általánosságban, de különösen a paradicsom, az alma és az uborka esetében ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a szezonalitásról, valamint arról, hogy az árakat nagyban befolyásolhatja az időjárás, a termés mennyisége és minősége is. Például a grafikonunkon is látszik, hogy a paradicsom és az uborka esetében a szezonalitás miatt télen kiugró drágulás látható, ugyanakkor a cikk egységessége miatt itt is a januári bázist vettük figyelembe.

Ha 2021 júliusához hasonlítjuk az idén júliusi árakat, akkor az alma esetében 2,1, a sárgarépa esetében 6, uborka esetében 23,6, a paradicsom esetében pedig 28 százalékos áremelkedés tapasztalható.

Az egészségesen étkezők sem úszták meg az inflációt, de…

Nyilvánvaló, hogy jelenlegi cikkünkben viszonylag kevés terméket vizsgáltunk, hiszen a rendelkezésre álló adatbázisokból hiányozni a diétázók és egészségesen étkezők körében oly népszerű salátakeverékek, csírák, és alternatív termékek. Ugyanakkor így is szembetűnő az, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csak úgy, mint minden más Magyarországon, ezek az élelmiszerek is megdrágultak.

Kapcsolódó cikk Már most is méregdrágák az élelmiszerek, de hol van még a vége? A közel 14 százalékos drágulás minden területet érint, az élelmiszerek esetén különösen kirívó az árak vágtatása.

Ha valaki azt tervezi, hogy egy kilót vásárol minden általunk felsorolt élelmiszerből, akkor júliusban 10 480 forintot hagyott volna a boltokban, szemben a januári 9648 forinttal – az egészséges élelmiszerek így a január-júliusi időszakban a KSH által mért 16,8 százalékos drágulási szint alatt tudtak maradni, hiszen a képzeletbeli kosár csak 8,6 százalékkal drágult.