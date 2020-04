Fontos segítség az EU-ba exportálóknak

Az EXIM fizetne akkor is a magyar eladónak, ha az uniós vevője nem fizet. Ezt is lehetővé tették a gazdaságvédelmi akcióterv keretében meghozott kormányrendeletek. Ezek lényegét foglalta össze lapunk kérésére Jákli Gergely, az EXIM elnök-vezérigazgatója.

A kormány döntése értelmében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium exporttámogatási csomagjának részeként az EXIM három új terméket indít el. Kedvezményes hitellehetőséget biztosít magyar cégeknek beruházásokhoz, illetve forgóeszköz-finanszírozáshoz úgy, hogy a kis- és középvállalkozások által felvett euróalapú hitel éves kamata egy éven belüli felvétel esetén csak 0,1 százalék lesz. Emellett egy hitelfedezeti- és egy vevőbiztosítási programot is elindítanak, lehetővé téve a magyar vállalkozásoknak, hogy fenntartsák a kereskedelmi banki hiteleiket, illetve azt, hogy az exportpiacokról érkező késedelmes fizetések ellen is védve legyenek.

Mindhárom termék kialakítása az EU-ban módosított szabályok alapján történt. A jogszabály-csomag egyik része az új uniós jogszabályoknak való megfelelést tartalmazza. A másik része 2020. december 31-éig érvényes, hiszen az új EU-támogatási szabályokat ez év végéig hagyták jóvá. A harmadik része inkább adminisztrációs csökkentés. Ez utóbbi azt jelenti, hogy abban az esetben, amikor a kereskedelmi banki hitelek hozzáférhetősége csökken vagy a vállalatfinanszírozásban piaci hiány keletkezik, az állami tulajdonú bankoknak kell előrébb lépniük. Erre felkészülve javasolt az EXIM néhány adminisztrációs könnyítést – ezeket támogatta is a kormány, ezek jelentek meg rendeletekben.

Tipikus termék az exportügyleteknél. Fotó: Pixabay Tipikus termék az exportügyleteknél. Fotó: Pixabay

A hitelprogram egy kamattámogatott hitelt tesz elérhetővé, aminek a kamattámogatását az új, megemelt 800 ezer eurós de minimis kerettel tudja nyújtani az állami bank. A hitelfedezeti program díjtámogatást ad, szintén ugyanezen EU-s szabályozás következményeként. A biztosítási program pedig a halasztott vevőkövetelésekhez szóló rövid lejáratú biztosítást kínál, amit az EU kiterjesztett az állami tulajdonú biztosítóknál az unió felé is.

Az EXIM ilyen típusú biztosításokat eddig is lehetővé tett az EU-n kívül a fejletlen OECD-országokba történő értékesítéshez, viszont most megvan az a lehetőség, hogy az unión belüli értékesítések esetében is átvállalják a vevők nemfizetési kockázatát. Ez egy dinamikusan növekvő piac, 2019 végéig mintegy 140 milliárd forint értékben nyújtottunk ilyen biztosítást – mutatott rá Jákli Gergely. Ennek során, ha egy magyar cégnek van lehetősége értékesíteni a termékét egy EU-n kívüli államban, például egy balkáni országban, vagy a FÁK-térségében, Dél-Afrikában, Távol-Keleten, esetleg Brazíliában és 60, 80, 90, 120 napos fizetési határidőt szeretne elérni, de értelemszerűen nem ismeri a helyi jogrendszert, a behajtási lehetőségeket, akkor az EXIM ebben az esetben úgymond limitet állít a vevőre, s ennek terhére tud befogadni vevőköveteléseket. Ha az lejár és a vevő nem teljesít, akkor az EXIM költségvetési háttérrel helytáll a magyar exportőr irányába és kifizeti neki a követelését.

Ez egy tipikus termék az exportügyleteknél. Világszerte nyújtják az eximbankok, -biztosítók, amelyek alapvetően olyan kockázatok fedezésére szakosodtak, ahol a piaci biztosítók nem vállalnak rizikót. A koronavírus-járvány előidézte átmeneti helyzetben megengedik az állami tulajdonú biztosítóknak is, hogy a piacképes kockázatokat is lefedjék, így az EU mellett az USA-ba való szállításokhoz is tudnak már ilyen típusú biztosításokat adni.

Azért jó ez a termék vagy lehetőség, mert azoknak az exportőröknek, akiknek van még kapcsolata egy francia, egy német vagy osztrák vállalkozással, de nem az eredeti tervek szerint rendelnek tőlük, hanem csökkentett mennyiségben, legalább a kapcsolatot képesek lehetnek fenntartani: a 30 napos fizetési határidőt 60 vagy 90, esetleg 180 napra kitolni. Az EXIM abban segít, ha e megnövekedett fizetési időszaknak a kockázatát az exportőr nem meri vállalni. Biztosítással, vagy finanszírozással kombinált biztosítással lehetővé válik, hogy a magyar cég fenntartsa az exportpiacait, s a vevőinek úgy adjon lehetőséget a hosszabb fizetésre, hogy nem neki kell az esetleges nem fizetésből származó kockázatokat viselnie.