Az RTL Klub és a TV2 is reagált a koronavírusra, de műsort még nem kaszáltak el

A Media1 cikke.

A Media1 az RTL Magyarországnak küldött hasonló kérdéssel párhuzamosan megkérdezte a TV2 Média Csoport sajtóosztályát is, milyen intézkedéseket tesznek a koronavírus miatt. Megkérdeztük továbbá, le tudja-e forgatni a TV2 az Ázsia Expressz című utazós reality-t.

Megkérdeztük azt is, igazak-e a hozzánk eljutott információk, hogy az álarcos show-juk, az eddig mindig élőben sugárzott Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada című műsor kapcsán azt fontolgatják, hogy e heti, vasárnapi adását esetleg nézők nélkül készítik el a kormány által elrendelt korlátozó intézkedések hatására.

Fotó: TV2 Fotó: TV2

A TV2 sajtóosztályáról az alábbi válasz érkezett nem sokkal ezelőtt a Media1-hez:

„A TV2 számára elsődleges fontosságú a kollégák és a produkcióban közreműködők egészségének a védelme, felelős társaságként folyamatosan nyomon követjük a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket, és a kormányzati intézkedésekkel összhangban végezzük minden tevékenységünket. Az induló műsorainkról pedig rövidesen tájékoztatást adunk.”

A válaszból tehát nem derül ki, közönség nélkül tartják-e meg a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada című maszkos show következő adását, vagy csupán 100 főben korlátozzák a stúdióban tartózkodók létszámát, hogy ezzel megfeleljenek a kormányrendeletnek. Érdemben arra sem válaszoltak, elküldik-e a TV2 stábját Ázsiába, az Ázsia Expressz forgatására.

Óvintézkedések az ATV-nél és az RTL-nél

Ahogyan arról beszámoltunk, korlátozó intézkedéseket vezetett be az ATV és a Spirit FM, több műsor is elmarad biztonsági óvintézkedésként a Magyarországot is elérő koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben, a #Bochkor című műsort például közönség nélkül kénytelenek rögzíteni. Külföldről érkező személyek nem léphetnek az épületeikbe, és még a munkatársaik belépését is korlátozzák a newsroomba. Az intézkedéssel munkatársaik egészségét és az ATV Híradó adásbiztonságát védik, vagyis el akarják kerülni, hogy egy esetleges, az ATV stábját is érintő koronavírus-fertőzés miatt ki kelljen üríteni az épületet (ahogyan az a németországi ProSiebenSat.1-nél történt a napokban, ahol 200 főt, köztük a vezérigazgatót is hazaküldték), hiszen kiürítés esetén nem tudnának híradásokat sugározni a csatornán.

Beszámoltunk arról is, hogy az RTL Magyarország is különböző biztonsági intézkedéseket hajtott végre, például szakmai utakat és találkozókat mondtak le, kézfertőtlenítő állomásokat telepítettek, orvosi ügyelet tartanak. Az RTL Klubnál ugyanakkor egyelőre azt közölték, hogy dolgoznak a Survivor című egzotikus szigeteki reality előkészítésén, de folyamatosan nyomon követik az aktuális helyzet alakulását, és ez alapján hozzák meg a végső döntést, hogy elindul-e a stáb a helyszínre.