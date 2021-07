Az új fertőzések majdnem feléért már a delta variáns felel Franciaországban

Az új, azonosított koronavírus-fertőzéseknek most már majdnem a feléért a delta variáns felel Franciaországban, nyilatkozta a helyi Inter rádióadónak Olivier Veran francia egészségügyi miniszter péntek reggel.

Mint elmondta, a korábbi vírusmutánsoknál mintegy 60 százalékkal fertőzőbb delta ettől a hétvégétől fogva valószínűleg már az új fertőzések többségéért felel majd.

Mint ismert, Európa több országában is egyre jobban terjed a variáns, Németországban már most ez a domináns változat: csütörtökön jelentették, hogy az új fertőzések közel kétharmadát már a delta okozza. De rohamosan terjed például Nagy-Britanniában, Spanyolországban és Portugáliában is, Európán túl pedig mások mellett az USA-ban és Oroszországban.

Magyarországon a hivatalos közlés szerint még mindig csak 9 deltás esetet találtak.

(via Guardian)