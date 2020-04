Az utasok helyett a légitársaságok pártjára állna több uniós tagállam is

Módosítanák a kompenzációs előírásokat azon eljárás érdekében, amit a légitársaságok java része már most alkalmaz a koronavírus-krach miatt: hogy ne kelljen teljes kártérítést fizetniük a törölt járataik után, elegendő legyen később felhasználható kuponokat felkínálniuk az utasoknak.

Az Eurocontrol április elején azt közölte, hogy a légi járatok egy évvel ezelőtti számának mindössze 12-14 százaléka közlekedik Európában. Több társaság, köztük a Lufthansa és az Air France-KLM is állami segítséget kért a válság átvészeléséhez.

Az uniós szakminiszterek tanácsülésén azonban több résztvevő is szót emelt a javasolt módosítások ellen, döntés pedig nem született.

