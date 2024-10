23 megbízás, 23 győzelem: Rogán Antal negyed év alatt odaadta Balásy Gyulának a protokollbüdzsé felét

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Tavaly is durván túlköltekezett Rogán Antal.

Jóléti intézkedésekre is jutott ebből a pénzből. Így például a Digitális Kormányzati Ügynökség nyári táboroztatásának szervezésére nettó 10 millió, a Magyar Közút családi napjára nettó 100 millió, a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. XV. főzőversenyére pedig nettó 19 millió forintért kötöttek szerződést, bár valljuk be, ezek a számok eltörpülnek a többi, kilenc és tíz számjegyű összegek mellett.

Zsíros összeghez jutott Balásy Gyula cége a Tranzit fesztiválon keresztül is, az ezt szervező, Fidesz-közeli Kommentár Alapítvány rendezvényszervezési feladataira 193 millió forint plusz áfa keretösszegű szerződést kötöttek.

Nemcsak az uniós elnökségre és a sakkolimpiára, hanem a Tranzit fesztiválra, sőt főzőversenyre is jutott a kiemelt rendezvények lebonyolítására szánt költségvetési tízmilliárdokból.

