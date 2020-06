Baljós számok - már látszik a koronavírus hatása a cégeken

Májusban olyan jól ismert amerikai kiskereskedelmi üzletláncok fordultak csődvédelmi bírósághoz, mint a J.C. Penney, a Neiman Marcus és a J.Crew Group Inc., valamint a Le Pain Quotidien nemzetközi bisztróhálózat amerikai leányvállalata, a 700 fitneszközpontot működtető Gold's Gym International, vagy éppen az Akorn gyógyszeripari cég.

A csődtörvény 11. cikkelye szerinti eljárás nem jelenti azt, hogy az adott vállalat csődbe is ment és felszámolják, hanem a csődvédelem alatt folytathatja működését és azon kell dolgoznia, hogy ki tudja fizetni hitelezőit és átstrukturálja működését.

Az amerikai gazdasági napilap az Epiq Global jogi szolgálat adataira támaszkodva arról számolt be, hogy a múlt hónapban 788 vállalat kérte az amerikai csődtörvény 11. cikkelye szerinti eljárás megindítását az illetékes bíróságtól. Ez 48 százalékkal több a tavaly májusinál, illetve 28 százalékkal az előző havinál.

