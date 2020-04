Beindult a tömeges diplomagyár - Megrohamozták az egyetemeket a nyelvvizsga nélküliek

A koronavírus-járvány egyik nem várt fejleménye: nyelvvizsga nélkül is mindenki megkaphatja a diplomáját. A Corvinus még nem is tudja, hány diplomát kell hirtelen legyártatnia.

A Gazdaságvédelmi akcióterv részeként mindenki mentesül a nyelvvizsga-kötelezettség alól, és így megkaphatja oklevelét, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz a felsőoktatásban, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le. A magyar gazdaság újraindításához nagy szükség van a diplomás munkavállalókra - hangzott az április 7-én Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által bejelentett akcióterv egyik pontja.

Az üzenetet megértették az emberek és valósággal megrohamozták az egyetemeket, ahol alig győzik munkával, hirtelen annyi diplomát kell kiállítaniuk.

A kormány számításai szerint mintegy 75 ezer olyan egyetemi hallgató fejezte be a tanulmányait, aki a diplomát eddig nem vehette át nyelvvizsga hiányában. Az eddigi tapasztalatok szerint az érintettek döntő többsége él a lehetőséggel, és kihasználja a koronavírus-járvány egyik nem várt előnyét.

Eddig közel 300 megkeresés érkezett egyetemünkre diplomakiadás kapcsán, de folyamatosan növekvő érdeklődésre számítunk. Becslésünk szerint több ezres nagyságrendre tehető azon volt hallgatóink száma, akik nyelvvizsga hiányában nem tudták átvenni a diplomájukat az elmúlt évtizedben. Pontos számot egyelőre azért nem tudunk mondani, mert 2006-ig a hallgatók teljes tanulmányi adminisztrációja papír alapon zajlott - válaszolta lapunk kérdésére a Budapesti Corvinus Egyetem.

A Corvinus képzései közül a turizmus-vendéglátás, a nemzetközi gazdálkodás és a nemzetközi tanulmányok alapképzésein végzett diákok számára jelenthet jelentős könnyítést a nyelvvizsga-követelmények elengedése, mivel ezeken a szakokon két szakmai nyelvvizsga is része a kimeneti követelményeknek. Egy nyilatkozat kitöltésével lehet jelezni a Hallgatói Szolgáltatások munkatársai felé a diploma kiadására vonatkozó igényt, akik felveszik a kapcsolatot az érintettekkel.

A kiállított oklevelek átvételéről elektronikus levélben tájékoztatják az érintetteket. Az oklevelek átvételére személyesen, vagy meghatalmazott útján is van lehetőség. A közeljövőben előre egyeztetett időpontokban fogják fogadni a diplomájukat átvenni kívánó korábbi hallgatókat és a személyes kontaktus kockázatát minimalizálandó külön bejáratot használnak majd ki- és beléptetés céljából.

Persze nem csak a Corvinust rohamozták meg a nyelvvizsga nélküli egykori főiskolások és egyetemisták. A veszprémi központú Pannon Egyetemet is váratlanul érte, hogy a kormány eltörölte a nyelvvizsga-kötelezettséget.

Mintegy 20 éves halmozódással 3100 diploma ragadt bent nálunk. A 2018-2020 évben záróvizsgázottak április 15-től kezdeményezhették oklevelük kiállítását és 90 százalékuk már élt a lehetőséggel - mondta lapunknak Gál Balázs igazgató.

Ez azt jelenti, hogy mintegy 500 embernek már gyártják a diplomáját, az első okleveleket pedig már a jövő héten megkaphatják az érintettek. A Pannon Egyetem igazgatója szerint normál menetrendben mintegy ezer embernek szoktak oklevelet gyártani, tehát most soron kívül ennek háromszorosát kell legyártani. Ehhez biztonsági papír kell, ekkora készlettel pedig nem rendelkeznek, így azt külön be kell szerezniük. Pontos menetrendet is összeállítottak, hogy ki és mikor kezdeményezheti az oklevél kiállítását.

2015-2017 évben záróvizsgázottak – 2020. április 22-től

2010-2014 évben záróvizsgázottak – 2020. április 29-től

2010 előtt záróvizsgázottak – 2020. május 6-tól

Külön olyan helyiségeket is kijelölnek, ahol átadják a diplomákat, de a postai kézbesítésen is dolgoznak. Senkit nem hagynak ki: a kormányrendeletbe beletartozik mindenki, akinek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tennie a diplomaszerzéshez. A rendelkezés a doktori képzések kivételével minden képzési formára - a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, mesterképzésekre, osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik, a finanszírozási formától (ösztöndíjas vagy önköltséges) függetlenül.

A Kodolányi János Egyetemet is megrohamozták, az oktatási intézmény a nagy roham miatt már közleményt is kiadott a honlapján, amiben arra kérik az egykori hallgatókat, hogy ne induljanak útnak, mert egyelőre a személyes átvételre nincs lehetőség.

A kész diplomákban majd 2020-as dátum fog szerepelni és a jelenleg érvényes személyes adatokra lesz kiállítva, ezeket az adatokat most kezdtük el egyeztetni, frissíteni, hiszen sokan időközben nevet változtattak

- közölte a Kodolányi Egyetem.

Új karrierek indulhatnak

Nem véletlen a nagy roham, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy középfokú vagy felsőfokú valakinek a legmagasabb iskolai végzettsége. Számos állás betöltéséhez diploma volt a feltétel: tanári, egészségügyi, agráriumi, informatikai, jogászi, közigazgatási állások ezreit csak felsőfokú végzettséggel lehetett törvényi előírás szerint betölteni. Most sokak számára megnyílik a lehetőség. Sok esetben azonban a gyakorlatban tényleg szükség van idegen nyelv ismeretére, ezért egyáltalán nem garancia, hogy pusztán a diploma meglététől valaki valóban alkalmassá válik egy munkára. A közigazgatásban 2018-ig volt nyelvvizsga pótlék is, ezt azonban a kormány minden egyéb pótlékkal együtt eltörölte.

A koronavírus-járvány gyorsan átírta a kormány álláspontját a nyelvvizsga szükségességéről. Még 2014-ben lépett hatályba az a jogszabály, ami 2020-tól már a felvételihez is kötelezővé tette volna a középfokú nyelvvizsgát. Tavaly ősszel már nagy viták voltak a kérdésről: Nyelvtudásért Egyesület szerint több ezren kiszorultak volna a felsőoktatásból, és akár 30-40 százalékkal is visszaeshetett volna a felvett hallgatók aránya.

A kormány végül novemberben döntött úgy: nem kell nyelvvizsga a felvételihez. Pedig az Európai Unió tagországai közül a magyarok beszélnek legkevésbé valamilyen idegen nyelven. Most pedig már a diplomához sem kell nyelvvizsga.