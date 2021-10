Bejött a vakcinabiznisz? 280 milliós tihanyi birtokot vett az egyik üzlettárs

Többször is foglalkoztunk már a túlárazottan és egy homályos tulajdonosi hátterű cég közbeiktatásával beszerzett kínai vakcinák témájával. Most Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési képviselője talált rá egy váratlan ügyletre a nyilvános hirdetmények között - erről a Facebook-oldalán számolt be.

A képviselő felidézi, a Sinopharm-vakcinákat a kormány a Danubia Pharma Kft.-n keresztül szerezte be. "Önmagában ez a cég, a Danubia Pharma Kft. nem gyanús, azonban mint az kiderült, a vállalkozásban és annak környezetében megjelent cégek és személyek más miatt is érdekesek, gondolok itt a lélegeztetőgépek beszerzőire, különböző offshore-részletekre vagy amit eddig nem tudtunk: a Sinopharm-beszerzés és a tihanyi földvásárlások közti kapcsolatra."

"Az online hirdetmények között pár napja jelent meg egy 280 millió forintos földvásárlási ügy, a terület egyébként Zsidai Roy szülei birtokának szomszédságában fekszik. És hogy ki áll a vétel hátterében? A QPharma Invest Zrt. egyik részvényese, O. Ivett Éva, akinek üzlettársa a vakcinabeszerző Danubia Pharmát egy ideig vezető cég alapítója. - írja Kocsis-Cake Olivio.

A szerződés szerint egy 3054 négyzetméteres területről van szó, besorolását tekintve kivett lakóház, legelő és szőlő. A dokumentum alapján a vásárláshoz nem volt szükség hitel felvételére.

Mint arról lapunk elsőként beszámolt, a Danubia Pharma Kft. tulajdonosa a Syntonite Med Zrt., melynek a bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban több személy neve is felmerült:

Kovalenko Marianna, ügyvéd,

Lachmann Norbert, patikus,

Szeverényi Márk, gyógyszerkereskedő,

Vámosi Béla, ügyvéd,

és dr. Vámosi-Nagy Zsolt, ügyvéd.

Kapcsolódó cikk Kínai vakcinaszerződés: a lélegeztetőgép-biznisz főszereplőihez vezetnek a szálak Ugyan a kínai vakcinaszerződésbe bevont közvetítőcég tulajdonosai nem tűnnek izgalmas figuráknak, az érintett társaságok alapításánál, tulajdonváltásainál közismertebb nevek tűnnek fel.

Ezen személyek kapcsolódási pontja, az a történet, amelyben egyszerre mindannyian részt vesznek, a QPharma Invest Zrt. Egyik részvényese Vámosi-Nagy Zsolt, mellette tulajdonos még a most tihanyi birtokot vásároló Orosházi Ivett Éva. A cég egyik vezető tisztségviselője az a Vámosi Béla, aki alapítója a Danubia Pharmát egy ideig birtokló brit Independent Pharma Investnek.

A QPharma Invest Zrt. nem végez túl sok tevékenységet egyébként, értékesítésből származó árbevétele nincs, kiadásai se nagyon vannak. Az elmúlt évek tetszhalott állapota után tavaly tűnt fel 73,5 millió forintos pénzügyi műveletekből származó bevétel a beszámolóban. Ez a leánycégtől, a Q Pharma Kft.-től származó osztalék. Így tudott tavaly a QPharma Invest érdemi nyereséget kimutatni, azt azonban nem fizették ki osztalékként.